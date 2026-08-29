Desenes de colons israelians assalten l'habitatge palestí a Qusra que assetjaven des de fa setmanes

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MADRID 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Desenes de colons israelians han acabat assaltant l'habitatge d'una família palestina a la localitat cisjordana de Qusra que portaven assetjant des de fa setmanes, segons ha confirmat l'Exèrcit israelià.
Els colons han acabat "atrinxerant-se a l'habitatge" amb la família palestina dins i "han llançat pedres a la població civil palestina", ha explicat l'Exèrcit, que s'ha vist obligat a intervenir per expulsar als colons.
L'Exèrcit ha confiscat els vehicles emprats pels colons, que han estat lliurats com a proves a la Policia perquè comenci una investigació, afegeix el comunicat.