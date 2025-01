La Casa Blanca veu factible un alto el foc a Gaza abans de la investidura de Trump el 20 de gener

Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

L'assessor de Seguretat Nacional anuncia una propera trucada entre Biden i Netanyahu enmig de noves negociacions a Qatar

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional d'Estats Units, Jake Sullivan, ha manifestat aquest diumenge que les converses per a un alto el foc a Gaza estan "molt, molt a prop" de culminar amb èxit i fins i tot veu possible la consecució d'un cessament d'hostilitats abans que el president electe d'Estats Units, Donald Trump, assumeixi formalment el càrrec el 20 de gener.

En una entrevista amb el programa State of the Union de la cadena CNN, Sullivan també ha anunciat que el president sortint Joe Biden mantindrà pròximament una conversa telefònica amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, mentre alts responsables de seguretat ultimen a Doha (Qatar) els últims serrells d'aquest possible nou acord.

"Estem molt, molt prop de l'acord, però al mateix temps encara estem lluny perquè no n'hi ha. Veig factible arribar a un acord abans del 20 de gener, però no puc estar segur que tinguem èxit", ha manifestat Sullivan durant l'entrevista.

Aquest passat dissabte, un alt responsable d'Hamas, sota condició d'anonimat, assegurava al diari de Qatar 'Al Araby al Yadid' que els mediadors havien aconseguit un acord preliminar a l'espera que el primer ministre d'Israel donés el seu beneplàcit al text inicial i enviés a Doha (Qatar) al cap dels Serveis d'Intel·ligència Exterior d'Israel, David Barnea, per tancar el text definitiu amb esmenes incorporades, com finalment ha ocorregut.

Netanyahu s'ha reunit aquest diumenge amb els dos elements més extremistes del seu govern, el ministre de Finances, Bezalel Smotrich, i el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, per informar a tots dos de les evolucions de les negociacions de Qatar, segons fonts del Canal 12 de la televisió israeliana.

Ara mateix, ambdues parts coincideixen en un alto el foc a canvi de l'alliberament d'un nombre d'ostatges en mans de les milícies palestines. Israel no es retiraria completament de l'anomenat corredor Philadelphi, al llarg de la frontera entre Gaza i Egipte, fins a l'últim dia de la fase final de l'acord, després de retirar gradualment les seves forces durant les dues etapes anteriors.

És més, una organització palestina pels drets dels seus presoners ha avançat a l'agència palestina Maan detalls més concrets de l'acord d'intercanvi d'ostatges per presoners.

La primera etapa d'un possible acord d'alto el foc amb Hamas suposaria l'alliberament de 25 ostatges israelians a canvi de 48 presoners de seguretat palestins que van ser alliberats el 2011 i empresonats novament des de llavors, junt amb 200 presoners que compleixen cadenes perpètues i uns altres 1.000 detinguts, entre ells dones, nens i presoners ferits, segons el director del Club de Presoners i cap de la Comissió d'Assumptes de Presos i Expressos de l'Autoritat Palestina, Qadura Fares.

Fares ha afegit que tots els presoners palestins podrien tornar a les seves llars a Jerusalem Est, la Franja de Gaza i Cisjordània, excepte aquells que compleixen condemnes a cadena perpètua, els qui probablement serien deportats a Qatar, Egipte o Turquia.