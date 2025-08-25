El cap de l'Exèrcit israelià insta a Netanyahu a "acceptar ja" l'acord d'alto el foc

MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El cap de l'Exèrcit d'Israel, Eyal Zamir, s'ha sumat aquest diumenge a part de la societat israeliana en afirmar que "hi ha un acord sobre la taula i cal acceptar-lo ja", instant així al primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, a que doni llum verda a un pacte que permetria l'alliberament d'ostatges i al que ja ha accedit el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs).
Zamir ha fet aquestes declaracions durant una visita a la base naval d'Haifa, en el nord del país, des d'on ha defensat a més que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han complert amb els objectius de l'operació 'Carros de Gedeón 2' anunciada fa dies per prendre la ciutat de Gaza, una decisió que ell mateix va rebutjar assegurant que posa en perill als 20 segrestats.
En aquest sentit, ha assegurat que com a resultat d'aquesta incursió, les tropes israelianes han "creat les condicions per a l'alliberament dels ostatges".
"Ara està en mans de Netanyahu", ha afirmat durant la visita de la que s'ha fet ressò la cadena de televisió israeliana Canal 13.
El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va amenaçar divendres passat amb destruir tota la ciutat de Gaza si Hamàs no accepta les condicions del seu govern per a una treva, una mesura durament criticada pel grup així com per països de la regió, inclòs Egipte, que ha acusat a Israel de frustrar les possibilitats d'arribar a un acord amb el grup palestí.