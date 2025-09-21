P.Orient.- Canadà i Austràlia reconeixen l'Estat palestí

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els primers ministres de Canadà, Mark Carney, i d'Austràlia, Anthony Albanese, han anunciat el reconeixement dels seus respectius països a l'Estat palestí, un simbòlic moviment que tots dos ja havien anticipat.
"Canadà reconeix l'Estat de Palestina i ofereix la nostra aliança per construir la promesa d'un futur pacífic", ha dit Carney en un missatge en què al·ludeix a la pau tant de palestins com d'israelians.
Albanese ha assegurat que Austràlia "reconeix les legítimes aspiracions del poble de Palestina de tenir el seu propi Estat", amb el matís que "l'organització terrorista Hamas no ha de tenir cap paper" en aquest horitzó.