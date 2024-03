Borrell veu "injustificables" els trets israelians a palestins en repartir-se ajuda

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea, Josep Borrell, ha titllat aquest dissabte d'injustificables "els trets efectuats per forces israelianes" contra una multitud de civils palestins durant un repartiment d'ajuda humanitària en el nord de Gaza dijous, "molts d'ells víctimes dels trets de l'Exèrcit israelià" i la "consegüent estampida" humana per aconseguir productes.

"Que militars israelians obrissin foc contra civils que intentaven aconseguir menjar és una cosa injustificable", ha dit en un comunicat publicat aquest dissabte, en què sol·licita "una investigació imparcial d'aquest tràgic esdeveniment per obtenir una imatge nítida del succeït".

De moment, l'Exèrcit israelià ha confirmat que les seves forces sí van obrir foc contra la multitud en una maniobra d'autodefensa que, d'acord amb els militars, va causar 10 víctimes directes. La resta, esgrimeix Israel, va ser a causa del caos que hi havia.

Borrell assegura que la responsabilitat recau tant "en les restriccions imposades per l'Exèrcit israelià" com en "les obstruccions dels violents extremistes al subministrament d'ajuda humanitària", en referència aquesta última a les milícies palestines.

En qualsevol cas, per a Borrell, és un "incident molt greu" que posa de manifest que "les restriccions en l'entrada d'ajuda humanitària contribueixen a crear escassetat, fam i malalties, però també un nivell de desesperació" tan gran que "acaba traduint-se en violència".

Després de recordar que la UE ha condemnat sense pal·liatius els atacs de Hamás contra Israel del 7 d'octubre que van desencadenar el conflicte actual, el diplomàtic també veu aquesta postura compatible amb la necessitat que Israel "preservi un mínim d'ordre i seguretat per preservar un espai humanitari a Gaza".

Borrell condemna les restriccions israelianes a les entrades d'ajuda i demana al Govern israelià que "cooperi plenament amb les agències de l'ONU i altres actors humanitaris implicats en aquestes operacions" a través de la retirada dels obstacles en el pas de Kerem Shalom, i l'obertura dels accessos a través de Karni i Erez, així com del port d'Ashdod pàra facilitar un corredor humanitari directe amb Jordània.

Borrell fa un breu i pessimista esment als enviaments d'ajuda per aire que està fent Jordània i aviat farà Estats Units, en entendre que aquesta iniciativa "només pot ser entesa com un últim recurs" atès que "el seu impacte és mínim i no està exempta de risc per a la població civil".