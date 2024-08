P.Orient.- Borrell condemna les paraules de Smotrich sobre causar fam a Gaza i insta a Netanyahu a distanciar-se

BRUSSEL·LES, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha condemnat aquest dimecres les declaracions del ministre de Finances d'Israel, l'ultranacionalista Bezalel Smotrich, que va apuntar que podria estar "justificat i ser moral" causar la mort per fam de dos milions de palestins de la Franja de Gaza.

"La inanició deliberada de civils és un crim de guerra", assenyala el cap de la diplomàcia europea en un comunicat en el qual subratlla que les declaracions de Smotrich "són més que ignominioses". "Demostra, un cop més, el seu menyspreu pel Dret Internacional i pels principis bàsics d'humanitat", ha enlletgit.

A banda d'expressar el seu rebuig, Borrell demana a l'Executiu israelià que "es distanciï inequívocament" de les declaracions del ministre de Finances i que aporti claredat sobre els suposats casos de tortura denunciats a la presó de Sde Teiman.

També recorda la petició de la UE perquè Israel apliqui les resolucions de Nacions Unides i les ordres vinculants de la Cort Internacional de Justícia, permetent l'accés humanitari sense traves a la Franja, "inclosos a centenars de milers de nens, que viuen en condicions extremadament terribles i exposats a la gana i les malalties a Gaza".

Smotrich va assenyalar que Israel estava portant ajuda humanitària a la Franja perquè "no té una altra opció". "Ningú ens permetrà causar que dos milions de civils morin de fam, encara que podria estar justificat i ser moral fins que ens retornin els nostres ostatges", va asseverar el ministre ultranacionalista del govern de Benjamí Netanyahu, al mateix temps que va lamentar que Israel viu en una situació en què necessita de "legitimitat" per part de la comunitat internacional per gestionar la guerra.