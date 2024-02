Borrell aclareix que la UE no ha suspès fons a la UNRWA i que té per decidir fins a la propera entrega

El màxim diplomàtic europeu diu que el consens general entre Estats és que no hi ha substitut per a l'agència de l'ONU



BRUSSEL·LES, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha volgut deixar clar aquest dissabte que la UE no ha suspès fons a l'agència de refugiats de Nacions Unides per als palestins, l'UNRWA, a l'espera de la seva investigació interna sobre la possible implicació d'alguns dels seus empleats en l'atac del 7 d'octubre a Israel.

En una compareixença durant la reunió informal de ministres d'Exteriors celebrada a Brussel·les, ha insistit que la Comissió Europea en cap moment ha cessat els pagaments a la UNRWA perquè la nova entrega està prevista a fi de mes i, fins aleshores, hi ha temps per esperar els resultats de les investigacions internes de l'agència.

"La Unió Europea no ha suspès el finançament a la UNRWA. Estem veient avui dia molta desinformació. Notícies que tothom està suspenent el seu finançament, quan en realitat molt pocs països ho han dit a les clares", ha dit Borrell, abans de posar a França com a exemple d'un país que ha pres la "mesura de precacució" d'esperar a la investigació interna abans de lliurar el proper tram de finançament.

"A fi de mes veurem on sóm", ha afegit, abans de transmetre que el "sentir general" dels 27 és que l'agència de l'ONU és imprescindible com a actor humanitari a la Franja de Gaza, així com per a centenars de milers de refugiats palestins al Líban o Cisjordània.

"Entre la majoria dels Estats membres, percebo el 'feeling' general que la UNRWA no té substitut. És una agència que ha jugat un paper crucial i no només a Gaza, sinó també per a centenars de milers de refugiats palestins al Líban o Cisjordània. La UNRWA s'encarrega d'ells", ha afegit.

"És veritat que hi ha postures variades referent a això, però la sensació general és que el suport a la població palestina ha de continuar", ha declarat Borrell.

No obstant això, el màxim diplomàtic europeu ha insistit que la UE espera de l'agència de l'ONU una investigació eficaç, i ha destacat la data de la propera reunió informal d'Exteriors l'11 i el 12 de febrer, a què ha convidat al comissionat general de l'agència, Philippe Lazzarini, per recollir informació.