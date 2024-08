Blinken parla amb els homòlegs d'Egipte i Qatar abans de les negociacions sobre Gaza

MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari del Departament d'Estat d'Estats Units, Antony Blinken, ha parlat aquest dimecres amb els seus homòlegs d'Egipte i Qatar, Badr Abdelatty i Mohamed Abdulrahmán al Thani respectivament, abans de l'inici de les negociacions per a un alto-el-foc a la Franja de Gaza.

A les negociacions hi anirà una delegació israeliana però el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) no ha confirmat la seva participació, en exigir que es compleixi amb l'acordat en la proposta del president nord-americà, Joe Biden.

Blinken ha analitzat amb els seus homòlegs "els objectius compartits per promoure l'estabilitat regional i els recents esforços diplomàtics per reduir les tensions a la regió", posant èmfasi en què "cap de les parts hauria de prendre mesures que soscavessin els esforços per aconseguir un acord", segons el portaveu adjunt del cap de la diplomàcia nord-americana, Vedant Patel.

Ha agraït tant a Egipte com a Qatar els seus esforços per aconseguir un acord que garanteixi l'alliberament d'ostatges, augmenti l'ajuda humanitària i obri la possibilitat d'una estabilitat regional "més àmplia".

Estats Units, Egipte i Qatar van instar aquesta setmana al Govern d'Israel i a Hamás a reprendre de manera "urgent" les negociacions, convocant-los per al 15 d'agost a Doha o el Caire per tractar de tancar un acord i començar a aplicar-ho, en al·legar que "no hi ha temps a perdre ni es poden posar excuses per a nous retards".

"Estem preparats per a, si és necessari, presentar una proposta que resolgui els temes pendents", van recalcar en un moment marcat pel diàleg estancat i en plena renovació interna dins de Hamás per l'assassinat del seu anterior cap polític, Ismail Haniye, en un atac atribuït a Israel.