Biden celebra un alto el foc a Gaza que atribueix a un gran èxit de la seva administració

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El president sortint d'Estats Units, Joe Biden, ha celebrat l'alto el foc i el començament d'intercanvi d'ostatges per presoners a la Franja de Gaza, la culminació, ha assegurat, de l'acord traçat al maig per la seva administració.

"Les armes han callat Gaza", ha assegurat Biden aquest diumenge en la seva primera reacció a l'alto el foc entre Israel i Hamas, durant una compareixença celebrada als pocs minuts de conèixer la posada en llibertat de les tres primeres ostatges israelianes sota l'acord.

"L'acord que vaig proposar per primera vegada el passat mes de maig per a Orient Pròxim finalment s'ha materialitzat. L'alto el foc ha entrat en vigor a Gaza i avui estem veient com han estat alliberades dones israelianes que van estar retingudes contra la seva voluntat en túnels foscos durant 470 dies", ha afegit el president.

Biden ha celebrat també l'entrada de desenes de camions d'ajuda humanitària a l'enclavament palestí com a part de l'acord. Ara correspon a la nova administració del president electe dels EUA, Donald Trump, que jurarà el seu càrrec demà dilluns, garantir que ambdues parts ho compleixen.

A més, el president sortint dels EUA ha dedicat unes paraules especialment dirigides a Hamas i a les difícils negociacions que esperen a l'hora de perllongar l'alto el foc, atès que en 16 dies començarà una nova ronda de converses que, ha assegurat Biden, tindran com a objectiu que el moviment islamista palestí "abandoni el poder" en l'enclavament palestí, alguna cosa que Hamas no està disposat a consentir.