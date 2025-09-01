Ben Gvir avisa que Israel tractarà com a "terroristes" als activistes de la flotilla

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentat una proposta davant del Govern per endurir encara més la resposta a la potencial arribada d'una flotilla i que implica catalogar de "terroristes" als activistes que viatgen a bord, descartant per tant que puguin beneficiar-se d'un "arrest suau" d'unes poques hores.
Una vintena d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla va partir diumenge de Barcelona --encara que ha hagut de tornar a port aquest dilluns pel mal temps-- amb l'objectiu últim de portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, si bé el Govern de Benjamin Netanyahu ja ha advertit que no tolera aquest tipus d'incursions.
Ben Gvir ha reivindicat en una reunió de l'Executiu "la inquebrantable posició d'Israel per salvaguardar les seves fronteres i garantir la seguretat nacional", la qual cosa es traduirà, segons el pla inicial, en què els integrants de la flotilla serien traslladats a presons reservades a sospitosos d'activitats terroristes, informa 'The Jerusalem Post'.
"No permetrem que els qui recolzen el terrorisme visquin amb comoditats", ha afegit el ministre, que aspira a què els detinguts "pateixin totes les conseqüències dels seus actes" i no es beneficiïn del mateix tracte donat als integrants de les flotilles prèvies, alliberats en qüestió d'hores o dies.
A més, les autoritats israelianes preveuen confiscar tots els vaixells de la flotilla i utilitzar-los per a les seves pròpies operacions de seguretat, amb vista, segons Ben Gvir, a que aquest nou desplegament acabi sent "una clara dissuasió" davant de futures iniciatives similars.
"Qualsevol persona que triï col·laborar amb Hamas i recolzar el terrorisme rebrà una ferma resposta per part d'Israel", ha advertit el ministre, una de les veus més radicals dins del Govern de Netanyahu.