P.Orient- Bèlgica anuncia el reconeixement de Palestina al setembre per "preservar la solució dels dos Estats"

Anuncia dotze sancions contra les autoritats israelianes
MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Bèlgica ha anunciat la matinada d'aquest dimarts que reconeixerà oficialment a Palestina com a Estat en la propera sessió de l'Assemblea General de Nacions Unides, que donarà començament aquest 9 de setembre, en línia amb la decisió anunciada per països com França, Canadà i Austràlia.
Així ho ha assenyalat el viceprimer ministre i ministre d'Exteriors belga, Maxime Prevot, en el seu compte de la xarxa social X, en el que ha destacat com un "gest polític i diplomàtic contundent per preservar les possibilitats d'una solució de dos Estats i condemnar les pretensions expansionistes d'Israel amb els seus programes de colonització i ocupacions militars".
El cap de la diplomàcia belga, no obstant això, ha afirmat en el mateix missatge que "la formalització administrativa d'aquest reconeixement mitjançant un decret real es durà a terme quan s'hagi alliberat a l'últim ostatge i (el Moviment de Resistència Islàmica) Hamás ja no assumeixi cap gestió de Palestina", la qual cosa ha justificat pel "trauma" causat als israelians pels atacs del 7 d'octubre de 2023 que van deixar uns 1.200 morts i 250 segrestats.
En aquest sentit, ha assegurat que també "es denunciarà amb major contundència qualsevol acte d'antisemitisme o glorificació del terrorisme per part dels partidaris de" la milícia palestina.
D'altra banda, Prevot ha anunciat "mesures fermes contra" l'Executiu del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en particular, la imposició de dotze sancions que inclouen "la prohibició d'importar productes procedents dels assentaments, la revisió de la política de compres públiques amb empreses israelianes, la restricció de l'assistència consular als belgues que viuen en els assentaments il·legals segons el Dret Internacional".
El ministre ha avançat també l'adopció de "possibles accions judicials, prohibicions de sobrevol i trànsit" a més de la declaració com a 'persones no grates' a "diversos colons violents, líders d'Hamás i dos ministres israelians extremistes", presumiblement els titulars de Finances, Bezalel Smotrich, i de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, ja sancionats en altres països com Regne Unit, Austràlia i Canadà.
En aquesta línia, ha avançat "la votació favorable a nivell europeu de mesures de suspensió de la col·laboració amb Israel, que requereixen una majoria qualificada, entre les quals s'inclouen la suspensió de l'acord d'associació amb la UE, la suspensió dels programes d'investigació, de cooperació tècnica, etc".
Prevot ha justificat aquestes mesures per "la tragèdia humanitària que s'està vivint a Palestina, i en particular a Gaza, i davant de la violència perpetrada per Israel en violació del Dret Internacional (i) les seves obligacions internacionals, entre elles el deure de prevenir qualsevol risc de genocidi", si bé ha defensat que "no es tracta de sancionar al poble israelià, sinó de vetllar perquè el seu Govern respecti el Dret Internacional i Humanitari i d'actuar per intentar que la situació sobre el terreny evolucioni".