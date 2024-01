P.Orient- Augmenten a més de 22.700 els morts per l'ofensiva d'Israel a Gaza, inclosos 10.000 nens

Les autoritats gazianes diuen que 7.000 persones estan desaparegudes i que hi ha més de 58.100 ferits



MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El balanç de morts a causa de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) ha ascendit a més de 22.700, tal com han denunciat aquest dissabte les autoritats de l'enclavament, controlat pel grup islamista.

L'oficina de premsa de les autoritats gazianes ha especificat que fins al moment s'han confirmat 22.722 "màrtirs", entre els quals hi ha 10.000 nens, al mateix temps que ha subratllat que altres 7.000 persones estan desaparegudes --un 70 per cent d'elles, nens i dones--, sigui perquè segueixen entre els enderrocs o perquè els seus cadàvers no han pogut ser recuperats.

Així, ha recalcat que entre els morts figuren 326 membres dels equips mèdics, 45 treballadors de defensa civil i 107 periodistes. A més, ha subratllat que altres 58.166 persones han resultat ferides per l'ofensiva israeliana, al mateix temps que ha alertat que 10.000 pacients de càncer es troben en risc per la devastació del sistema sanitari de Gaza.

L'oficina de premsa de les autoritats gazianes ha destacat a més en el seu comunicat, publicat al seu compte de Telegram, que hi ha 400.000 persones amb malalties infeccioses "a causa del seu desplaçament" per l'ofensiva, que ha deixat 122 morts i 256 ferits en les últimes 24 hores, segons les dades publicades pel Ministeri de Sanitat de Gaza en el seu compte a la xarxa social Facebook.

D'altra banda, ha recalcat que l'ofensiva israeliana ha destruït 134 edificis governamentals, 94 escoles i universitats --a les quals se sumen altres 295 que han patit danys materials--, 130 mesquites --amb altres 240 "destruïdes parcialment"--, tres esglésies i 69.000 unitats d'habitatge --amb altres 290.000 "destruïdes parcialment"--.

A això se sumen 30 hospitals i 53 centres de salut "deixats fora de servei per l'ocupació", 150 institucions sanitàries amb danys materials, 121 ambulàncies destruïdes i 200 llocs arqueològics igualment destruïts per l'ofensiva de les tropes israelianes.

Fonts citades per l'agència palestina de notícies WAFA han detallat que els atacs d'Israel en les últimes hores han aconseguit les localitats de Zauaida (centre) i Jan Yunis (centre) --especialment el barri d'Asdaa, a l'oest--. Així mateix, testimonis han denunciat bombardejos sobre els camps de refugiats de Maghazi, Bureij i Nuseirat.

L'Exèrcit d'Israel va llançar la seva ofensiva contra Gaza després dels atacs de Hamàs, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, segons els balanços publicats per les autoritats israelianes. D'altra banda, més de 310 palestins han mort en operacions de les forces de seguretat i atacs per part de colons a Cisjordània i Jerusalem Est des del 7 d'octubre.