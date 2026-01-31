Atacs israelians a Gaza deixen gairebé 30 morts en les últimes 24 hores

Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer
Israel confirma bombardejos contra "comandants i arsenals de Hamás i Yihad Islàmica" per tot l'enclavament
MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
Gairebé 30 persones han mort, entre elles una família sencera, han mort en els atacs efectuats per Israel des d'aquesta passada nit a la Franja de Gaza, especialment a la ciutat de Gaza i a Al Mauasi, en el centre-sud i a la costa de l'enclavament, respectivament.
L'atac més greu ha ocorregut en una comissaria de Policia del barri de Sheij Radwan, al nord-oest de la ciutat de Gaza, que ha provocat la mort d'almenys 13 membres de les forces de seguretat internes del moviment islamista palestí Hamás, informen les agència palestines Sanad i Safa, citant a fonts locals.
La família palestina de set persones ha mort en un atac aeri israelià a la zona de desplaçats d'Al Mauasi, de nou segons les fonts locals de Sanad.
Altres tres persones han mort en un atac aeri en els voltants d'una escola de l'agència de Nacions Unides per als refugiats palestins, la UNRWA, al barri de Naser, en ciutat de Gaza. Cinc persones més, entre elles dos nens, van morir en un altre atac israelià en la intersecció d'Abbas, en l'oest de la ciutat.
Hamás ha acusat a Israel d'incomplir l'acord d'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre de l'any passat, mentre que l'Exèrcit israelià denúncia per la seva banda que les milícies de Hamás segueixen actuant en l'enclavament.
Aquests morts estan parcialment inclosos en l'última actualització de víctimes proporcionada pel Ministeri de Sanitat gazatí aquest dissabte i que xifra en 17 els morts (12 d'ells en els atacs esmentats) i en 49 els ferits en les últimes 24 hores.
Amb aquestes xifres, des de l'inici de l'alto el foc Israel ha matat a 509 persones i ferit a 1.405 per a un total, des de l'esclat de la guerra de Gaza a l'octubre de 2023, de 71.769 palestins morts i 171.483 ferits.
L'Exèrcit israelià ha confirmat els bombardejos de les últimes hores a Gaza, dirigits contra "comandants i infraestructures terroristes de les organitzacions terroristes Hamás i Yihad Islàmica".
Els militars, en un comunicat publicat en xarxes socials, han informat d'atacs contra "un magatzem d'armes, un lloc de producció d'armes i dues instal·lacions de llançament de l'organització terrorista Hamás en el centre de la Franja de Gaza".
"Les organitzacions terroristes a la Franja de Gaza violen sistemàticament el dret Internacional, exploten cruelment les institucions civils i operen en presència de la població local", ha contestat l'Exèrcit israelià.
HAMÁS DENUNCIA EXCUSES PER JUSTIFICAR NOVES MASSACRES
En la seva resposta, Hamás ha negat que les seves milícies estiguin violant l'alto el foc i denunciat que Israel està emprant falsos arguments per continuar perpetrant massacres malgrat el cessament d'hostilitats.
"Les afirmacions de l'ocupació sobre que el moviment viola l'acord d'alto-el-foc són falses i una justificació per a les seves massacres contra el nostre poble", ha fet saber en un comunicat el portaveu d'Hamás, Hazem Qasem.
"Aquestes afirmacions infundades i frèvoles confirmen el menyspreu de l'ocupació criminal cap als mediadors, els estats garants i totes les parts involucrades en el que es diu la Junta de Pau per a Gaza", l'organització internacional liderada pel president d'Estats Units, Donald Trump.
El portaveu de Hamás, finalment, ha instat a la comunitat internacional, a Nacions Unides i a les seves institucions de Drets Humans a "condemnar clarament aquestes massacres, adoptar mesures pràctiques per detenir-les, exigir comptes als dirigents de l'ocupació pels seus crims i impedir que continuï una política d'impunitat que encoratja més assassinats i destrucció".