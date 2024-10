Almenys 67 ferits per drons llançats des del Líban sobre Binyamina (Israel)

MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Almenys 67 persones han resultat ferides per l'impacte de drons llançats des de territori libanès sobre la regió israeliana de Binyamina, segons fonts mèdiques.

Entre els ferits hi ha almenys 4 en estat crític, segons el diari 'The Times of Israel', mentre que hi ha 5 ferits greus i 14 ferits amb pronòstic moderat.

La majoria han estat atesos en el Centre Mèdic Hillel Yaffe de Hadera i uns altres han estat traslladats a l'Hospital Sheba de Ramat Gan, a l'Hospital Rambam d'Haifa i al Centre Mèdic Rabin de Petah Tikva.

Les primeres informacions apunten a que Hezbolá va llançar 3 drons i que un va impactar i va causar víctimes. Dos dels drons van ser llançats simultàniament.

Un va ser neutralitzat prop de Haifa i l'altre va impactar en un lloc on hi havia una concentració de persones prop de Binyamina, segons el Canal 12 de la televisió israeliana. Un tercer dron va ser neutralitzat sobre el mar, prop de Haifa, segons fonts militars israelianes.