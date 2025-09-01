Almenys 51 morts en atacs israelians a Gaza durant la jornada del dilluns

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 51 persones han mort en atacs de les Forces Armades israelianes a la Franja de Gaza des del matí d'aquest dilluns, segons han informat fonts dels hospitals que continuen funcionant en l'enclavament palestí.
Del total, 32 corresponen a la zona de la ciutat de Gaza, assenyalada per les autoritats israelianes com a objectiu d'una imminent ofensiva terrestre per "conquistar-la".
Des de l'Hospital Al Shifa, a la ciutat de Gaza, han informat de la mort d'una dona embarassada i d'un menor d'edat en un bombardeig sobre la casa en la qual vivien en el campament de refugiats d'Al Shati, a l'oest de Gaza, informa l'agència de notícies palestina WAFA.
Altres dos menors d'edat han mort en un atac sobre una tenda de campanya per desplaçats al carrer Al Nasr, en l'oest de la ciutat de Gaza.
Un civil ha mort i diversos més han resultat ferits de gravetat en un bombardeig contra una concentració de persones prop de la mesquita d'Abdulá Azzam, al barri de Sabra, al sud de la ciutat de Gaza, segons dades de l'Hospital Baptista Al Ahli. Un vídeo difós en xarxes socials mostra crues imatges que correspondrien a aquest incident en les quals es poden veure diversos cadàvers al carrer.
D'altra banda, l'Hospital dels Màrtirs d'Al Aqsa de Deir al Balá, en el centre de la Franja de Gaza, ha confirmat la mort d'un home i diverses persones més ferides en un atac israelià sobre l'antiga escola Al Mazraa, en l'est de la ciutat.
L'últim balanç del Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), eleva a 63.557 els morts a causa de l'ofensiva militar d'Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre de 2023. L'ofensiva ha provocat una greu crisi humanitària i una escassetat d'aliments que ha causat la mort de 348 persones per gana.