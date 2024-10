P.Orient.- Almenys 26 morts i 144 ferits per bombardejos israelians al Líban les últimes 24 hores

Hezbolá reivindica almenys 7 atacs, un d'ells contra una base prop de Haifa, on Israel ha interceptat 2 projectils

Israel ha reprès divendres i aquest dissabte al matí els bombardejos al sud de Líban, que han deixat almenys 26 morts i 144 ferits, segons el balanç de les últimes 24 hores publicat pel Ministeri de Sanitat libanès. Amb aquests, són 2.255 els morts i 10.524 els ferits des del 8 d'octubre de 2023.

L'atac més greu és a Maaysra, a la regió de Kesruan, al nord de Beirut, on han mort 5 persones i 14 han resultat ferides, segons el balanç del Ministeri recollit pel diari 'L'Orient-Le Jour', i la

Mentrestant, al sud del país, fonts de seguretat libaneses tenen constància d'almenys 14 bombardejos a Bint Jbeil (8 a Aita el Chab i 6 a Chacra), a més d'atacs contra les poblacions de Majdel Selm, Tayr Debba i Kounine, Kabriha, Dhaïra, Ramiyé, Majdel Zoun, Marwahine, Ainata, i Ghaziyé, on ha mort 1 persona.

Una altra persona morta ha estat identificada i ha hagut 7 ferits en un atac aeri israelià a Barja, al municipi de Chouf, segons fonts mèdiques.

Altres fonts de seguretat també tenen constància d'incursions a les localitats d'Aita el Chaab, Hanine, Kafra i Serbine, informa el 'L'Orient le Jour'. L'Exèrcit israelià, en aquest sentit, ha ordenat noves evacuacions forçades en més d'una vintena de poblacions de la zona, els residents de la qual hauran d'abandonar aquests llocs "immediatament", segons el comunicat militar, davant del començament de noves ofensives.

Per la seva banda, les milícies d'Hezbolá han anunciat aquest matí 7 atacs contra Israel al llarg de la nit, com l'efectuat contra un grup de militars en Jardah, un altre atac contra la base de Souma, al Golan, un tercer bombardeig de coets a la caserna de Zarit o un punt militar a Ma'ilia, enfront de Yarine.

Hezbolá també ha reivindicat un atac contra una base militar prop de la localitat israeliana de Haifa, on existia "una fàbrica de materials explosius".

Encara que en principi no hi havia constància que l'Exèrcit israelià emetés una alerta aèria a la zona, els militars han acabat confirmant a migdia la intercepció de dos coets contra la localitat, dins d'una andanada de més de 60 projectils llançats des de Líban, particularment contra el nord d'Israel, que no han deixat víctimes al territori.

Més tard, l'Exèrcit israelià ha informat que de 16.48 a 16.51 d'aquest dissabte s'han detectat 15 llançaments de projectils procedents de Líban a la zona de l'Alta Galilea. "Alguns d'ells han estat interceptats", ha indicat. Un altre projectil llançat a les 16.59 "va caure en una zona oberta".

També ha constatat "50 terroristes eliminats", en parts en bombardejos en què han destruït "més de 200 objectius terroristes d'Hezbolá" amb l'aviació i l'artilleria les últimes 24 hores. En aquestes operacions han localitzat túnels subterranis, magatzems d'armes, llançacoets, bombes de morter i míssils anticarro que "apuntaven als assentaments del nord (d'Israel) i a les forces que operaven a la zona".