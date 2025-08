Almenys 22 palestins morts en una nova nit d'atacs israelians a la Franja de Gaza

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 civils palestins han mort durant la matinada d'aquest dissabte com a resultat de múltiples atacs de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) contra diferents punts de la Franja de Gaza.

Dotze han perdut la vida prop d'un centre de repartiment d'ajuda a l'eix Netzarim, en una nova ofensiva contra civils que reben ajuda de supervivència. Els cossos han estat traslladats a l'hospital Al-Shifa, a l'oest de la ciutat de Gaza, segons l'agència de notícies palestina Wafa.

Les Nacions Unides xifren en gairebé 1.400 les persones mortes des de finals de maig mentre feien cua per rebre ajuda a la Franja de Gaza, i almenys 162 palestins, inclosos 92 nens, han mort per fam o desnutrició.

Una casa familiar ha patit un atac aeri a la localitat d'Az-Zawayda, al centre de l'enclavament palestí, i li ha llevat la vida al pare, la mare i tres fills de la família.

Als afores de la ciutat de Khan Yunis, en una zona industrial al nord del municipi, tres membres d'una altra família han mort com a resultat d'un bombardeig israelià perpetrat per un artefacte no tripulat. L'atac, que s'ha dirigit contra tendes de campanya de persones desplaçades, ha deixat nombrosos ferits.

En un altre campament de persones desplaçades al nord-oest de Khan Yunis, dues dones han estat víctimes d'un altre bombardeig, perdent la vida a l'instant.

L'ofensiva contra Gaza, llançada en resposta als atacs del 7 d'octubre del 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons el Govern israelià--, ha deixat fins avui prop de 60.300 palestins morts, tal com han denunciat les autoritats sanitàries de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), si bé es creu que la xifra és superior.