Almenys 20 palestins morts en atacs israelians a Gaza aquest diumenge

Més de 63.000 palestins morts i més de 160.000 ferits en tota l'ofensiva israeliana
MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 20 persones han mort des de primera hora del matí d'aquest diumenge en accions militars israelianes a la Franja de Gaza, segons fonts dels hospitals de Gaza.
Un nen ha mort per trets israelians a Al Qarara, al nord de Jan Yunis, ha informat el Complex Mèdic Nasser de la ciutat de Gaza. Diverses persones més han resultat ferides, segons recull l'agència de notícies palestina Sanad.
Una altra persona ha mort i diverses estan ferides després d'un bombardeig de l'aviació israeliana al camp de desplaçats d'Al Bureij, al centre de l'enclavament palestí, segons l'Hospital dels Màrtirs d'Al Aqsa.
L'Hospital d'Al Auda ha estat el que més cadàvers ha rebut, vuit, seguit de l'Hospital Nasser, amb cinc, mentre que l'Hospital dels Màrtirs d'Al Aqsa ha rebut quatre cossos i la Clínica del Xeic Raduán n'ha rebut dos. Tanca la llista l'Hospital Al Shifa, amb un mort.
Les víctimes de l'Hospital d'Al Auda han estat identificades com Sabri Ahmedlatif Yaber, Usama Sami Ahmed, Jalil Raeu Jalil al Waui, Hussam Shuhail al Li, Monaster Ibrahim Abdulà Abú Ayadà i Mohamed Ubaid Abdulà Abú Ayadà.
D'altra banda, l'Hospital dels Màrtirs d'Al Aqsa ha anunciat la mort de Shaima al Ashram per malnutrició i falta de tractament mèdic adequat. L'Hospital d'Al Shifa ha adonat de la mort de Rahaf al Balaui per malnutrició i falta de tractament mèdic.
TOTAL DE 63.459 MORTS
El Ministeri de Sanitat del Govern de Gaza, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha informat aquest diumenge que són 63.459 els morts i 160.256 els ferits des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza en resposta a l'atac de les milícies palestines del 7 d'octubre de 2023 que es va saldar amb 1.200 morts.
D'aquestes xifres, 88 morts i 421 ferits corresponen a víctimes documentades les últimes 24 hores, segons el Ministeri, que adverteix que el nombre real és major a causa que molts cossos encara segueixen sota els enderrocs o en zones on no permet l'accés l'Exèrcit israelià.
Des del 18 de març, quan Israel va trencar l'últim alto-el-foc, s'han comptabilitzat 11.328 morts i 48.215 ferits. El balanç inclou a més els morts quan feien cua per recollir ajuda humanitària, 30 en les últimes hores, el qual suma 2.248 "màrtirs" en total.
A més, les últimes 24 hores els hospitals de Gaza han registrat set noves morts per inanició i malnutrició, per la qual cosa aquesta categoria acumula 339 morts, inclosos 124 nens.