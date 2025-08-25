Almenys 20 morts per un bombardeig sobre el principal hospital del sud de Gaza

MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 20 persones han mort, entre ells quatre periodistes, per un doble bombardeig sobre l'hospital Nasser, situat en Jan Yunis i considerat el principal centre mèdic del sud de la Franja de Gaza, segons la xifra preliminar de víctimes divulgada per les autoritats locals.
El Ministeri de Sanitat gazatí, vinculat a Hamás, ha informat que un primer atac va impactar sobre el quart pis del complex. Posteriorment, coincidint amb l'arribada de les ambulàncies, s'hauria registrat el segon impacte.
Desenes de persones han resultat ferides, segons el Ministeri, que ha inclòs entre les víctimes a treballadors mèdics i periodistes.
En concret, haurien mort almenys quatre periodistes vinculats a mitjans internacionals com les agències Reuters i AP o la cadena Al Yazira.
El Govern gazatí ha instat a la comunitat internacional a contribuir al fet que hi hagi mesures "immediates i urgents" per garantir l'atenció sanitària a la Franja de Gaza i l'assistència humanitària.
En aquest sentit, ha advertit que el "silenci" i "la falta de mesures reals" per detenir els abusos israelians equival a una "col·laboració".
Uns 62.700 palestins han mort a la Franja com a conseqüència de l'ofensiva militar llançada per Israel a l'octubre de 2023.
El Govern de Benjamin Netanyahu ha acordat intensificar aquestes operacions per, entre altres objectius, fer-se amb el control de la ciutat de Gaza.