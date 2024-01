Almenys 156 morts i 246 ferits en 24 hores d'atacs israelians a la Franja de Gaza

MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys 156 persones han mort i 246 han resultat ferides les últimes 24 hores com a conseqüència dels atacs de les Forces Armades israelianes sobre la Franja de Gaza, segons el Ministeri de Sanitat gazatí, controlat per Hamás.

Segons ha dit el Ministeri a través del seu portaveu, el doctor Ashraf al Qudra, questa xifra inclou 13 massacres i suposa que el total de morts des de l'inici de l'ofensiva israeliana de represàlia sobre l'enclavament mediterrani palestí abast ja la xifra de 21.978. A més hi ha 57.697 ferits comptabilitzats.

El balanç recull d'altra banda 326 membres del personal sanitari morts i la destrucció de 104 ambulàncies. Així mateix, han estat atacades "deliberadament" 150 institucions sanitàries, i 30 hospitals han deixat de prestar servei. El Ministeri diu també que hi ha 99 membres del personal sanitari detinguts "en condicions inhumanes".

L'agència de notícies oficial palestina, Wafa, ha informat per la seva banda d'almenys 21 civils morts com a conseqüència d'atacs israelians. El més greu ha tingut lloc en el campament d'Al Maghazi (prop de Deir al Balá, al centre de la Franja), on han mort 15 persones i els ferits són desenes.

Les mateixes fonts informen d'almenys sis morts per un altre atac aeri israelià en Bir al Naja, a l'oest de Yabalia, i de diversos ferits més en atacs d'artilleria israeliana contra la localitat d'Al Zawaida, al centre de la Franja.

El comunicat diari del Ministeri de Sanitat gazatí destaca que estan treballant per reactivar el funcionament dels hospitals del nord de la Franja, primer objectiu de la incursió terrestre israeliana.

"Fem una crida a les institucions internacionals a que treballin per protegir el sistema de salut i el seu personal. Destaquem la necessitat d'enviar equips mèdics i hospitals de campanya per cobrir l'enorme necessitat", ha dit. Al Qudra ha ressaltat també que hi ha 1,9 milions de desplaçats que estan exposats "a la fam i a les epidèmies".

El director general de l'Hospital Oncològic de l'Amistat Turc-Palestina, Subhi Skaik, ha recordat que el centre, únic especialitzat de la Franja, està tancat per motius de força major i que hi ha uns 10.000 pacients de càncer "en condicions terribles i inhumanes".

"No disposem de cap tipus de medicament per tractar el càncer a la Franja de Gaza", ha destacat. Més de 2.200 pacients de càncer han estat derivats per al seu tractament a l'estranger, per la qual cosa ha demanat a la comunitat internacional "detenir l'agressió, accelerar la sortida dels pacients i garantir la prestació de tractament".

Israel xifra els seus morts en més de 1.200 des del començament de la guerra contra Hamás el 7 d'octubre. La xifra inclou 506 militars, 172 d'ells morts des de l'inici el 27 d'octubre de l'ofensiva terrestre contra la Franja.