P.Orient.- Almenys 14 morts en atacs israelians a la Franja de Gaza

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 14 palestins han mort i un nombre encara indeterminat han resultat ferits per diversos atacs israelians aquest dissabte.
Un dels incidents més greus ha estat un atac de l'aviació a la ciutat de Gaza en què han mort cinc persones. L'atac ha estat contra un vehicle que circulava pel barri d'Al Rimal, a l'oest de la ciutat, segons han dit fonts mèdiques palestines a l'agència de notícies Sanad.
El bombardeig ha estat confirmat per fonts militars israelianes al 'Times of Israel' i han esgrimit que era una operació contra un individu identificat com Alaa Hadidi, un alt càrrec de l'ala de subministraments i manufactura d'armes de les milícies del moviment islamista palestí Hamas, que encara no s'ha pronunciat sobre això.
Quatre persones més han mort en un bombardeig de l'aviació israelí sobre la casa de la família Abed a l'oest de la ciutat de Deir al Bala --centre--, específicament al costat de la mesquita Bilal bin Raba, una zona on viuen moltes famílies desplaçades.
Tres palestins més han mort i diversos han resultat ferits en un atac de l'aviació israeliana sobre l'habitatge de la família Abu Amuna, en el campament de refugiats de Nuseirat, prop de l'Hospital d'Al Auda.
Dues persones més han mort i altres han resultat ferides en un bombardeig de l'aviació israeliana sobre el domicili de la família Al Judari, al carrer Al Lababidi de la ciutat de Gaza.
També hi ha víctimes mortals, encara que de moment no se sap quantes, en el bombardeig israelià sobre l'habitatge de la família Abu Shauish, també a Nuseirat. L'Hospital A l'Auda ha informat de l'arribada de cadàvers i de morts procedents del Camp 2 de Nuseirtat i del campament de refugiats de Bureij, també al centre de l'enclavament palestí.
L'Hospital d'Al Shifa ha informat que ha rebut un ferit per trets de les forces de seguretat israelianes prop de la Línia Groga a l'est de Yabalia, al nord de la Franja.
Mitjans palestins informen d'una sèrie d'atacs d'artilleria des de carros de combat israelians situats al nord i a l'est de la ciutat de Rafá, en el sud de la Franja de Gaza, així com de bombardejos de l'aviació i l'artilleria israelianes a l'est de Jan Yunis.
L'incident ha tingut lloc enmig de l'alto-el-foc acordat entre Israel i les milícies palestines el 10 d'octubre. El Ministeri de Sanitat gazatí estima que fins avui s'han confirmat 69.733 morts i 170.863 ferits a causa de l'ofensiva militar israeliana, llançada en resposta a l'atac del 7 d'octubre de 2023.
Així mateix, ha manifestat que des de l'entrada en vigor de l'alto-el-foc s'han documentat 318 morts i 788 ferits, al mateix temps que s'han recuperat 572 cadàvers.