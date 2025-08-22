Albares condemna la "fam induïda" a Gaza i exigeix a Israel que permeti l'entrada immediata d'ajuda

MADRID 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha condemnat aquest divendres la "fam induïda" a Gaza i ha exigit al Govern d'Israel el compliment de les seves obligacions humanitàries.
"Avui Nacions Unides ha confirmat oficialment l'existència de fam a la ciutat de Gaza. Espanya condemna aquesta fam induïda. L'ajuda humanitària ha d'entrar de manera immediata i massiva a Gaza. Exigim un cop més a Israel el compliment de les seves obligacions humanitàries. Necessitem que l'ONU i les ONGs humanitàries puguin operar a Gaza. No podem tolerar més morts innocents de civils palestins", ha escrit en un missatge a la xarxa social 'X'.
La Classificació Integrada de les Fases de la Seguretat Alimentària (IPC), recolzada per Nacions Unides, ha declarat oficialment la fam en la governació de Gaza, a la zona centro i nord de la Franja, després de verificar que el territori es troba en la fase 5, el nivell més greu de l'escala.
La Comissió de Revisió de la Fam ha assenyalat en el seu informe que els paràmetres establerts es compleixen i ha advertit que aquests barems podrien superar-se en les setmanes vinents en àrees com Deir al Balá i Jan Yunis. El document alerta de nivells "catastròfics" d'inseguretat alimentària a mesura que avança l'ofensiva israeliana, que ha deixat més de 62.100 morts en menys de 2 anys.