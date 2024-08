Abbas visitarà la Franja de Gaza i demana suport internacional per arribar-hi

MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, ha anunciat aquest dijous, en la seva visita oficial a Turquia, que anirà a la Franja de Gaza, tot i que no ha dit com i quan, i ha demanat ajuda a la comunitat internacional per arribar-hi de forma segura.

"El veritable objectiu del genocidi d'Israel a Gaza, Cisjordània i Jerusalem és erradicar la presència palestina de la seva pàtria i desplaçar-los per la força. Mai tindran èxit, per més persistents que siguin els esforços", ha dit davant del Parlament de Turquia, en presència del president Recep Tayyip Erdogan.

Abbas vol anar a Jerusalem després de la Franja, i ha instat a la resta de la comunitat internacional, inclòs el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, a que es desplacin fins a l'enclavament palestí per veure el que hi passa.

El poble palestí, ha dit, ve patint "una catàstrofe contínua des de 1948", enfrontant-se als "crims de l'ocupació", davant de "l'absència de justícia internacional". Però confia que els responsables d'aquests nous "crims de guerra" responguin davant de la justícia.

Abbas ha remarcat davant del Parlament turc que "Gaza és part integral de l'Estat palestí unificat" i que el poble "no es doblegarà i mai es rendirà".

"Reconstruirem Gaza i sanarem les ferides del nostre poble amb el suport de les nacions àrabs i islàmiques i dels aliats globals, en el marc d'un Estat palestí independent amb Jerusalem Est com la seva capital", ha dit.

Abbas ha agraït a Egipte i Jordània oposar-se als plans d'Israel per al desplaçament forçat i la diàspora del poble palestí, ha dit, i ha agraït al president Erdogan la seva postura "valenta" i en defensa de la causa palestina, enfront del "silenci" internacional.

Abbas ha viatjat aquests dies a Turquia després de reunir-se aquesta setmana a Moscou amb el president rus, Vladimir Putin, a qui també va agrair la posició "forta" i "amiga" que tradicionalment Rússia ha mostrat amb Palestina en l'escenari internacional i en el Consell de Seguretat de l'ONU.