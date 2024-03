Abbas avisa que un atac israelià sobre Rafá causarà una "catàstrofe humanitària"

MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president palestí, Mahmud Abbas, ha advertit aquest diumenge que l'ofensiva militar sobre la regió gazatí de Rafá anunciada per Israel provocarà una "catàstrofe humanitària" i ha recordat que a la zona es refugien uns 1,5 milions de desplaçats palestins.

"La prioritat més urgent per a nosaltres és evitar que les forces d'ocupació israelianes envaeixin la ciutat de Rafá, on hi ha més d'1,5 milions de palestins desplaçats, la qual cosa provocaria una catàstrofe humanitària", ha afirmat des de Ramallah, segons informa l'agència de notícies oficial palestina, Wafa.

Abbas ha emplaçat la comunitat internacional a impedir l'atac israelià i a obligar Israel a "cessar immediatament en la seva agressió i obrir tots els passos fronterers de la Franja de Gaza perquè pugui entrar l'ajuda i començar la reconstrucció".

En qualsevol cas, Abbas ha demanat accelerar l'entrada d'ajuda humanitària i mèdica en l'enclavament palestí perquè els centres d'acolliment i hospitals puguin alleujar el sofriment de la població.

El mandatari palestí ha comparegut després de rebre al ministre d'Afers exteriors brasiler, Mauro Vieira, i ha destacat "amb orgull" les bones relacions bilaterals i el suport de Brasil i el seu president, Luiz Inácio Lula da Silva, a la causa palestina en fòrums internacionals.

El propi Vieira ha criticat les accions "il·legals i immorals" d'Israel en privar les persones "d'aliments i aigua, impedir que malalts i ferits tinguin accés a material mèdic essencial i destruir hospitals, edificis religiosos i sagrats, cementiris i refugis".

Vieira ha criticat així la "resposta desproporcionada" israeliana als atacs d'Hamás del 7 d'octubre i ha criticat que Palestina no sigui encara membre de ple dret de l'ONU.

Vieira ha representat Brasil en la cerimònia de nomenament de Lula com a membre honorífic de la Junta Directiva de la Fundació Yasir Arafat. L'acte s'ha celebrat en el Museu Yasir Arafat de Ramallah, al costat de la seu de la Presidència de l'Autoritat Palestina.