P.Orient.- Abbas agraeix l'esforç de Trump però diu que el futur de Gaza és la sobirania palestina

Reivindica la legislació palestina i crear unes forces de seguretat unificades entre faccions
MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, ha celebrat els últims avenços en el pla de pau que el president dels Estats Units, Donald Trump, està imposant per a la Franja de Gaza però ha insistit, davant de la possible constitució d'una junta de transició internacional, que el futur polític de l'enclavament passa pel respecte a les institucions palestines i al consens entre les faccions.
"La sobirania sobre la Franja de Gaza pertany a l'Estat de Palestina, i la connexió entre Cisjordània i la Franja de Gaza s'ha d'aconseguir a través de les lleis i les institucions governamentals palestines, a través d'un comitè administratiu palestí i unes forces de seguretat palestines unificades, en el marc d'un sistema i una llei únics, i amb el suport àrab i internacional", ha dit en un comunicat publicat per l'agència oficial de notícies Wafa.
L'ultimàtum de divendres de Trump va ser respost pel moviment islamista palestí Hamas amb el compromís inicial d'alliberar els ostatges israelians però també amb la intenció de negociar importants aspectes de l'oferta nord-americana sobre la retirada de l'Exèrcit israelià de l'enclavament i el seu futur polític.
El desarmament da Hamas n'és un: el moviment islamista palestí coincideix amb Trump en la possibilitat de fer un futur govern per a Gaza conformat per palestins "tecnòcrates independents" però rebutja la 'Junta de Pau', un òrgan internacional de transició, encapçalat pel propi mandatari nord-americà juntament amb altres membres i caps d'Estat que s'anunciaran pròximament, entre ells l'ex primer ministre britànic Tony Blair.
Per a Abbas "el que importa ara és un compromís immediat amb un alto-el-foc complet, l'alliberament de tots els ostatges i presoners, el lliurament d'ajuda humanitària urgent a través de les organitzacions de les Nacions Unides, garantir que no hi hagi desplaçaments ni annexions i començar el procés de reconstrucció".
Abbas ha recordat "a la comunitat internacional la seva responsabilitat d'obligar Israel a detenir totes les seves mesures unilaterals que violen el dret internacional, entre les quals es destaquen la detenció de les activitats d'assentament, el terrorisme dels colons, els atacs a llocs sagrats i la retenció dels fons fiscals palestins".