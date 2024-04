100.000 persones demanen a Israel eleccions i un acord pels ostatges

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Unes 100.000 persones, segons les organitzacions convocants, s'han manfiestat aquest dissabte a Tel Aviv per exigir eleccions anticipades i un acord per a la tornada dels ostatges israelians segrestats a la Franja de Gaza quan es compleixen sis mesos dels atacs de milícies palestines del 7 d'octubre i de l'inici de l'ofensiva militar israeliana sobre Gaza.

Els manifestants han sortit un dissabte més al carrer, aquesta vegada en l'encreuament dels carrers Kaplan i Begin de Tel Aviv, rebatejat com la Plaça de la Democràcia, amb multitud de banderes israelianes i consignes contra el Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu.

Aquest dissabte i per primera vegada des del 7 d'Octubre els manifestants han tornat a aquesta Plaça de la Democràcia, escenari de les multitudinàries protestes setmanals contra la reforma judicial del Govern de Netanyahu durant més d'un any abans de l'inici del conflicte de Gaza. Abans es reunien en una altra part del carrer Kaplan, on es troba la caserna general de les Forces Armades israelianes.

Una vegada conclosa la manifestació els assistents s'han sumat a la concentració pels ostatges a pocs centenars de metres, al carrer Begin, on han tornat a cremar les torxes símbol de la protesta, que és ja la més gran mobilització popular a Israel des del 7 d'Octubre.

La de Tel Aviv ha estat la protesta més nombrosa, però s'han fet manifestacions en altres 50 localitats com Haifa, Cesarea, Herzliya, Kfar Saba, Raanana i Karkur, informa el diari 'The Times of Israel'.

A Cesarea hi ha hagut almenys un arrest d'una dona prop del domicili privat de Netanyahu durant una de les protestes per demanar eleccions anticipades i la dimissió del primer ministre.

MISSATGE PRESIDENCIAL

Amb motiu dels sis mesos dels atacs el president israelià, Isaac Herzog, ha publicat un missatge a la nació en què ha subratllat que Israel està obligada a "fer tot el possible amb creativitat, persistència i determinació" per aconseguir la llibertat dels 130 ostatges retinguts a la Franja de Gaza.

"Demà a les 6.29 es compleixen sis mesos des del brutal atemptat terrorista i la terrible massacre. Mig any des d'aquest crim contra les nostres germanes i germans, contra el nostre país, contra la humanitat", ha recordat. Herzog s'ha referit també a la posterior guerra "pesada en dies i pesada en sang".

"Malgrat el dolor i de l'agitació estic ple d'esperança i crec en nosaltres. En aquest mig any he vist la societat israeliana en tota la seva glòria. Mig any i cada dia sento un nou i immens orgull de ser part d'aquesta nació", ha argumentat, abans d'apel·lar a la "sanació i reconstrucció".