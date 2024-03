El pont més gran de Baltimore (EUA) s'ensorra per la col·lisió d'un vaixell contra un dels seus pilars

Les autoritats confirmen la caiguda de diversos vehicles al riu Patapsco a causa del col·lapse del pont Francis Scott Key

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

El pont Francis Scott Key de la ciutat estatunidenca de Baltimore, situada a l'estat de Maryland (nord-est), s'ha esfondrat aquest dimarts a causa de la col·lisió d'un vaixell de càrrega contra l'estructura, provocant la caiguda de diversos vehicles al riu Patapsco.

L'Autoritat de Transport de Baltimore ha confirmat en un breu missatge al seu compte a la xarxa social 'X' que parteix del pont, el més gran de la ciutat, "va col·lapsar després de ser colpejat per un vaixell". "Zona activa", ha manifestat, abans d'emetre una "gran alerta de trànsit a Baltimore".

En aquest sentit, l'alcalde de Baltimore, Brandon Scott, ha dit al seu compte en aquesta mateixa xarxa social que es dirigeix al lloc del succés i ha confirmat que "hi ha personal dels serveis d'emergència al lloc". "Els esforços (de rescat) estan en marxa", ha afirmat.

Així mateix, el cap del comtat de Baltimore, Johnny Olszewski, ha apuntat a 'X' que té constància del succés al pont i que està en contacte amb l'alcalde i amb els serveis d'emergència. "Els esforços de rescat estan en marxa. Resin pels afectats", ha afegit.

Fuentes del Departament de Bombers de Baltimore han detallat en declaracions concedides a la cadena de televisió CBS que ara com ara no és clar quants vehicles han caigut al riu, si bé han confirmat que "hi ha almenys set persones" a les aigües del Patapsco.