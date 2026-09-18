Polònia torna a enlairar caces per protegir el seu espai aeri dels atacs russos a Ucraïna

MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Polònia han afirmat aquest divendres que han tornat a enlairar avions de combat com a mesura preventiva per protegir el seu espai aeri de l'onada d'atacs de Rússia contra Ucraïna.
"Aquest matí, un cop més, els nostres caces han estat posats en alerta per patrullar el cel polonès, i s'han activat els sistemes antiaeris. Cada dia, i fins i tot diverses vegades durant el servei de guàrdia, els pilots polonesos i tots els soldats estan llestos per defensar Polònia", ha confirmat el ministre de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en un missatge a les xarxes socials.
Prèviament, el Comandament d'Operacions de les Forces Armades de Polònia ha detallat que l'operació de vigilància aèria de l'espai aeri ha conclòs sense registrar vulneracions.
Les autoritats militars poloneses han assenyalat que la missió es duu a terme "amb la finalitat de garantir la seguretat" durant els atacs aeris de Rússia contra objectius a Ucraïna.
D'aquesta manera, ha incidit que l'exèrcit de Polònia es manté atent a la situació d'Ucraïna i "està en constant disposició per garantir la seguretat de l'espai aeri polonès".