Polònia activa els serveis de seguretat per un possible atemptat contra Donald Tusk i el ministre de Defensa

Grzegorz Krzyzewski / Fotonews / Zuma Press / Euro
MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Polònia han engegat mesures addicionals de seguretat després de rebre informació sobre un possible atemptat contra el primer ministre del país, Donald Tusk, i el viceprimer ministre i ministre de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, avís que ha motivat la intervenció de responsables governamentals i la coordinació de diferents organismes encarregats de la seguretat nacional.
La portaveu del Ministeri de l'Interior polonès, Karolina Galecka, ha informat que el titular d'aquesta cartera, Marcin Kierwinski, i el coordinador dels serveis especials del país, Tomasz Siemoniak, han donat l'ordre d'actuar immediatament després d'analitzar les informacions que els han estat remeses per la Policia.
"En relació amb la informació rebuda per la Policia polonesa que concerneix un possible atemptat contra el primer ministre Donald Tusk, així com contra el viceprimer ministre i ministre de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, s'han ordenat accions sobre aquest tema", ha assenyalat Galecka en un comunicat difós a les xarxes socials.
La portaveu ha anunciat així mateix una reunió a les 11.00 hores (hora local) d'aquest diumenge al Centre Antiterrorista de l'Agència de Seguretat Interna (ABW), amb la participació de representants de la Policia, el Servei de Protecció de l'Estat (SOP) i funcionaris de la mateixa agència, tot i que no ha ofert detalls addicionals sobre la naturalesa de l'amenaça, la seva possible autoria o el grau de concreció de la investigació.
Les indagacions sobre el possible atemptat es desenvolupen en un context de preocupació per la seguretat al país, on les autoritats han intensificat les actuacions policials després de diversos episodis violents en centres educatius. L'últim d'aquests incidents ha tingut lloc aquest dissabte en un col·legi de Varsòvia, la capital, on tres dones han resultat ferides per arma blanca, segons han informat les autoritats policials. Es tracta del tercer atac d'aquest tipus en un centre escolar del país en només quatre dies.
En aquest marc, la Policia polonesa ha informat d'un ampli dispositiu destinat a protegir els menors, els joves i els treballadors de les institucions educatives de tot el territori nacional. Segons un balanç difós pel cos, a les 6.00 hores s'havien comptabilitzat 275 incidents relacionats amb sospites de possibles infraccions penals, mentre que 117 persones havien estat detingudes. Les operacions han inclòs inspeccions en més de 64.000 instal·lacions.
El titular de l'Interior ha destacat l'abast d'aquestes intervencions i de la vigilància continuada de les forces policials del país i ha assegurat que els agents investiguen les sospites de delictes i mantenen la supervisió de la xarxa les 24 hores del dia.