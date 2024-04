Polònia es mostra disposada a acollir armes nuclears dels EUA al seu territori

Rússia diu que "prendrà les mesures pertinents" per garantir la seva seguretat

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Polònia, Andrzej Duda, s'ha mostrat aquest dilluns disposat a acceptar el desplegament d'armes nuclears nord-americanes en territori polonès per reforçar la seguretat de l'OTAN al flanc oriental a mesura que avança la invasió russa d'Ucraïna.

"Rússia continua militaritzant el districte de Kaliningrad. No fa gaire, ha estat recol·locant armament nuclear a Bielorússia, així que si els nostres aliats decideixen col·locar armes nuclears al nostre territori (...) estem preparats per fer-ho. Formem part de l'Aliança i també tenim obligacions en aquest afer, la qual cosa implica que posem en marxa una política comuna", ha afirmat en una entrevista del diari 'Fakt'.

El juny del 2023, l'aleshores primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va indicar que Polònia té la intenció de desplegar armes nuclears nord-americanes en resposta a l'emplaçament d'armes nuclears tàctiques russes a Bielorússia.

Ara, Duda ha admès que aquest desplegament ha format part de les "negociacions entre Polònia i els EUA des de fa temps" i ha recordat l'existència del programa Nuclear Sharing, que permet als EUA col·locar armament nuclear a països de l'OTAN sense aquest tipus d'armes.

Washington fa anys que emmagatzema armament Europa i Turquia, on hi ha un centenar d'ogives per a armes nuclears tàctiques. Actualment hi ha ogives de 0,3 a 50 quilotones a sis bases militars de cinc països de l'OTAN: Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Turquia.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assegurat que Rússia analitzarà la situació en cas que Varsòvia faci un pas en aquest sentit i ha puntualitzat que es prendran "les mesures pertinents" per garantir la seguretat de Rússia.

"L'exèrcit, per descomptat, supervisarà aquesta situació i farà tot el que estigui a les seves mans per respondre-hi", ha aclarit, segons informacions recollides per l'agència russa de notícies TASS.

L'octubre del 2023, el ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va assegurar que Moscou es veia obligat a respondre al desplegament d'armes nuclears a Europa per part dels EUA. En aquest sentit, va acusar les polítiques occidentals de destruir el sistema de "seguretat i confiança" quant a la gestió i el control d'armes, fins i tot la retirada de Washington d'un conjunt de tractats de seguretat.