Polònia invoca l'article 4 de l'OTAN per obrir consultes amb els aliats

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Polònia, Donald Tusk, ha anunciat davant el parlament que el seu govern invocarà l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord per formalitzar consultes amb la resta d'aliats de l'OTAN, una eina concebuda per a moments en els quals la integritat territorial, la independència política o la seguretat d'un estat membre es veuen amenaçades.
Qualsevol membre de l'organització pot invocar formalment l'article 4, que seria l'avantsala d'alguna decisió o acció conjunta en nom de l'OTAN. L'última vegada que es va aplicar aquest instrument va ser després de la invasió militar russa d'Ucraïna, quan Estònia, en coordinació amb Letònia, Lituània i Polònia, va demanar activar l'article.
El mateix Tusk ha parlat de "nit dramàtica" a l'espai aeri del país després de la destrucció de diversos drons russos que han penetrat al país durant un atac contra Ucraïna i ha ressaltat que "el més probable" és que es tracti d'"una provocació a gran escala", si bé ha destacat que Varsòvia continua en consultes amb els aliats.
Tusk ha indicat després d'una reunió d'urgència convocada per analitzar la situació que "un gran nombre de drons russos" han perpetrat "una violació de l'espai aeri polonès". "Els drons que han suposat una amenaça directa han estat abatuts", ha destacat, alhora que ha enaltit la tasca dels sistemes de defensa aèria.
"Els procediments han funcionat, el procés de presa de decisions ha estat impecable i l'amenaça ha estat eliminada gràcies a la posició decidida dels comandants, soldats, pilots i aliats. Els estic molt agraït", ha manifestat Tusk, qui ha dit que Polònia està en contacte amb l'OTAN per "actuar en el futur d'una manera tan efectiva com aquesta nit contra aquestes amenaces".