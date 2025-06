Polònia elegeix president aquest diumenge en una segona volta sense un favorit clar

Rafal Trzaskowski simbolitza un suport al govern de Tusk, mentre que Karol Nawrocki arriba com a candidat del PiS

MADRID, 1 juny (EUROPA PRESS) -

Els ciutadans de Polònia estan cridats aquest diumenge a les urnes per segona vegada en dues setmanes, aquest cop per participar en una ronda final que decidirà el nom del futur president i, per extensió, el rumb d'un país que continua debatent-se entre seguir consolidant-se com a puntal dins de la Unió Europea o emprendre un rumb propi de tarannà nacionalista.

El procés ja des del principi va generar una expectació sense precedents, dins i fora de Polònia, palpable en la taxa de participació registrada en la primera volta del 18 de maig: va acudir a les urnes prop del 67,3% de l'electorat, una fita inèdita en aquest tipus de cites des de la caiguda de la Unió Soviètica.

Algunes dades conviden a pensar que per a la segona volta l'interès ciutadà es mantindrà i fins i tot augmentarà. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat que prop de 700.000 ciutadans s'han inscrit per participar des de l'estranger, quan en la votació inicial ho havien fet menys de 510.000, informa l'agència PAP.

Sobre la taula continuen els dos candidats que ja des d'un primer moment partien com a favorits clars. L'alcalde de Varsòvia, Rafal Trzaskowski, es proposa com a abanderat de la Coalició Cívica del primer ministre, Donald Tusk, i es va imposar fa dues setmanes després d'obtenir el 31,36% dels vots. En segon lloc va quedar llavors Karol Nawrocki, un historiador que arriba emparat pel partit Llei i Justícia (PiS) i que va obtenir el 29,54% dels sufragis.

Els sondejos d'intenció de vot dibuixen un escenari igual de renyit per a aquest diumenge, amb un lleuger avantatge de Trzaskowski que en la majoria de les enquestes se situa pràcticament dins del marge d'error. Tots dos candidats han escurat, per tant, els últims dies per mirar d'atreure el votant indecís.

De fet, tant Trzaskowski com Nawrocki han participat en trobades virtuals amb l'ultradretà Slawomir Mentzen, que va quedar tercer en la primera volta en recaptar el 14,8% dels vots, segons les dades definitives difoses per la Comissió Electoral.

"DONEU-NOS FORÇA", DEMANA TUSK

"Estem a la recta final, necessitem tots els vots", va proclamar diumenge passat l'alcalde de la capital, durant una gran concentració a Varsòvia en què va llançar al·legats a favor de la Unió Europea. Trzaskowski, de 53 anys, representa una ideologia progressista en l'àmbit social i és partidari de derogar la restrictiva llei de l'avortament de Polònia o ampliar els drets LGTBI.

Té com a principal valedor el primer ministre, que va demanar al vot per Trzaskowski en l'acte del diumenge també per reforçar l'actual paper del govern. "Doneu-nos força perquè puguem canviar Polònia com vam prometre", va assenyalar Tusk, conscient que la figura presidencial pot representar un escull ja que el cap d'estat té potestat per vetar lleis.

Tusk no vol que es repeteixi una altra cohabitació com la que ha viscut aquest últim any i mig amb el president sortint, Andrezj Duda, aliat del PiS. Duda no pot concórrer a aquestes eleccions i deixarà el càrrec al juny deu anys després d'assumir-ho, després d'haver culminat els dos mandats consecutius que la Constitució estipula com a límit.

Per la seva banda, Nawrocki, un antic boxador al capdavant d'una institució responsable d'investigar els crims nazis i comunistes, ha arribat a distanciar-se en alguns moments del PiS i de les mesures adoptades durant la seva etapa al govern, però té en els seus votants el seu principal grup de suport.

Al maig es va reunir, encara que breument, amb el president dels Estats Units, Donald Trump, i abans de la primera volta va rebre l'aval de l'ultradretà romanès George Simion, que no obstant això va veure com se li escapava la presidència de Romania a les eleccions celebrades el dia 18, a favor de l'europeista Nicusor Donen.

EL TERCER EN DISCÒRDIA

Mentzen, el polític de Polònia més popular en xarxes socials --compta amb 1,6 milions de seguidors a TikTok--, ha evitat decantar-se per algun dels dos candidats supervivents i ha instat el seu electorat a "decidir pel seu compte" a qui donar suport. En un vídeo publicat a YouTube va repartir crítiques tant a Nawrocki com a Trzaskowski, si bé va suggerir que no veia cap motiu per defensar l'últim per les seves posicions "esquerranes".

Les enquestes coincideixen a més que els votants de Mentzen s'inclinaran en massa per Nawrocki, fins a un 83% segons un sondeig d'Opinia24 recollit per l'agència Bloomberg. Una altra enquesta, de United Surveys, no estableix una diferència tan àmplia, amb un 44% a favor del candidat del PiS i un 35% del costat de l'alcalde de Varsòvia.

Qui sí que ha demanat obertament el vot per Nawrocki és Grzegorz Braun, d'extrema dreta i obertament antisemita. Va ser eliminat en primera ronda després d'aconseguir el 6,3% i quedar en quart lloc.