Polònia detecta maniobres "sospitoses" d'un vaixell rus prop d'un cable que connecta amb Suècia

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -

Les forces armades de Polònia han intervingut en aigües del mar Bàltic un vaixell vinculat a la 'flota fantasma' russa arran d'unes "maniobres sospitoses" prop d'un cable que connecta amb Suècia, ha informat aquest dimecres el primer ministre polonès, Donald Tusk.

Després de la "reeixida" intervenció militar, el vaixell en qüestió ha partit cap a un port rus, ha explicat Tusk en un breu missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X.

La Unió Europea va ampliar dimarts les sancions contra l'anomenada 'flota fantasma', que és com es coneix el conjunt de vaixells vells amb els quals Rússia estaria intentant esquivar les restriccions imposades a l'exportació de matèries primes. Els països europeus temen a més que serveixin d'eina per a potencials actes de sabotatge a mars com el Bàltic.

Tusk, que ha apostat per l'enduriment d'aquestes mesures de pressió sobre Moscou, ha parlat precisament aquest dimecres amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, per qui Polònia és "un soci i un amic fiable" en assumptes clau com la seguretat.

Zelenski ha plantejat a més durant la conversa la "necessitat" que la UE obri els primers capítols de l'adhesió d'Ucraïna al bloc durant la presidenta polonesa del Consell, tot i que això implicaria formalitzar els avenços abans que acabés el mes de juny.