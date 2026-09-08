Polònia desplega avions al seu espai aeri davant una nova onada d'atacs de Rússia contra Ucraïna

Europa Press/Contacto/Neil Milton
MADRID 8 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Polònia han desplegat avions de combat al seu espai aeri com a mesura preventiva després que les forces russes hagin llançat una nova onada d'atacs contra Ucraïna prop de la frontera.
El Comandament Operatiu de les Forces Armades de Polònia ha informat de l'inici d'una "operació de l'aviació militar a l'espai aeri polonès" en un comunicat a les xarxes socials en el qual vincula la mesura a "activitat de l'aviació de llarg abast de la Federació Russa".
En aquest sentit, ha indicat que ha mobilitzat les seves forces i ha posat "en alerta els sistemes terrestres de defensa aèria i reconeixement per radar".
"Aquestes mesures són de caràcter preventiu i orientades a assegurar i protegir l'espai aeri, especialment a zones adjacents a les àrees amenaçades", ha indicat, després d'afegir que supervisen la situació actual i es mantenen alerta per "reaccionar immediatament".