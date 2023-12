Polònia culmina el canvi de govern amb la presa de possessió dels nous ministres

Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Els membres del gabinet encapçalat pel nou primer ministre polonès, Donald Tusk, han pres possessió aquest dimecres dels seus respectius càrrecs, en la culminació d'un traspàs de poders que va arrencar amb les eleccions parlamentàries del mes d'octubre, en les quals el partit ultraconservador Llei i Justícia (PiS) no va obtenir una majoria suficient per conservar el poder.

"És un moment important per a Polònia", ha emfatitzat aquest dimecres el president, Andrzej Duda, que ha apel·lat a la cooperació amb l'executiu i a continuar aprofundint en matèria de reformes. Malgrat la seva proximitat al PiS, Duda ha promès que no s'oposarà a cap iniciativa que consideri bona per a la ciutadania polonesa.

El president, de fet, va encarregar en primera instància la formació de govern al primer ministre sortint, Mateusz Morawiecki, que dilluns es va veure obligat a renunciar després de no rebre la confiança del Parlament, la qual cosa va obrir la porta al retorn de Tusk, que ha promès recuperar per a Polònia el terreny perdut dins la UE.

El nou mandatari, que ja va ocupar aquest mateix càrrec entre 2007 i 2014 i després va ser president del Consell Europeu, ha promès durant el seu discurs aquest dimecres ser fidel a la Constitució i treballar pel bé del país i la prosperitat dels seus habitants. Així mateix, ha recollit el guant a Duda i mirarà de mantenir-hi una bona col·laboració, informa l'agència PAP.

Tusk encapçala una coalició tripartida i té entre les primeres fites la reunió de caps d'estat i de govern de la UE a Brussel·les.