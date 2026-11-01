Brussel·les recolza Tusk en el conflicte pel Tribunal Constitucional polonès

Kai Jane / Zuma Press / Europa Press
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha recolzat el primer ministre polonès, Donald Tusk, en el conflicte obert per la renovació del Tribunal Constitucional i el bloqueig del president Karol Nawrocki a prendre jurament als nous jutges nomenats pel Parlament.
"El Tribunal Constitucional polonès ha de poder funcionar d'acord amb la Constitució polonesa i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE", ha apuntat el comissari de Democràcia, Justícia i Estat de Dret, Michael McGrath, en declaracions al mitjà Politico.
"Això afecta tots els ciutadans polonesos i són les autoritats poloneses les qui ho han de garantir", ha afegit McGrath, que recorda que "la Comissió de Venècia ha deixat clar que nomenar nous jutges és competència de la Sejm" o Cambra Baixa del Parlament polonès, ha assenyalat.
No obstant això, McGrath no ha recolzat explícitament la suspensió del president del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, i la seva substitució per la jutgessa Anna Korwin-Piotrowska, afí a Tusk.
El Govern de Donald Tusk ha impulsat els últims mesos el nomenament de fins a 8 nous membres del Tribunal Constitucional, però Nawrocki solament ha acceptat prendre jurament a 2 d'ells.
El conflicte ha esclatat definitivament el divendres, quan una de les jutgesses del tribunal, Anna Korwin-Piotrowska va suspendre unilateralment i durant un mes el president del tribunal, Bogdan Swieczkowski, i el seu adjunt, Bartlomiej Sochanski, mentre la seu del Constitucional estava envoltada per la Policia, a les ordres de Tusk.