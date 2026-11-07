Almenys 6 morts i una dotzena de ferits en un atac amb arma de foc al centre de Cracòvia

Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press
MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 6 persones han mort i més d'una dotzena han resultat ferides per trets d'un individu que ha obert foc indiscriminadament des d'un cotxe al centre de la ciutat polonesa de Cracòvia.
"Actualització. Ha mort una de les persones ferides a l'incident de la Plaça del Mercat Principal de Cracòvia. Fins al moment, han mort 6 persones, 4 dones i 2 homes", ha informat la Policia en un comunicat.
Prèviament s'havia informat de 5 víctimes mortals i que el responsable havia estat tirotejat per agents de la Policia i del seu trasllat a un hospital. "Hi ha serveis d'emergència treballant al lloc", ha apuntat la Policia en un comunicat anterior.
Tot va començar al voltant de les 15.00 hores quan un home ha arribat en un cotxe a la plaça del mercat i ha obert foc indiscriminadament. "El responsable ha estat detingut. Hi ha ferits, inclosos agents de la Policia", ha apuntat la Policia en un primer moment.
L'atacant va retornar el foc als policies, encara que finalment va ser detingut. "El responsable de l'incident de la plaça del Mercat Principal de Cracòvia és un ciutadà de la República de Polònia", ha explicat la Policia, que ha apuntat que portava roba militar de camuflatge i un fusell militar que ha estat ja confiscat al cotxe juntament amb una gran quantitat de munició i altres armes.
L'Ajuntament de Cracòvia ha emplaçat la població a "no apropar-se a la zona en què treballen la Policia i els serveis d'emergència". L'alcalde de la ciutat, Lukasz Gibala, ha decretat dol fins l'11 de novembre.
El ministre de l'Interior, Waldemar Zurek, ha confirmat 2 policies ferits, un d'ells amb pronòstic molt greu està sent intervingut quirúrgicament després de rebre tres impactes de bala. Així mateix ha denunciat ja l'"enorme tragèdia" de la plaça del Mercat. "El meu cor està amb les famílies i éssers estimats de les víctimes d'aquesta tragèdia inimaginable", ha afirmat.
Zurek ha confirmat que el responsable està ferit i que es troba ja detingut. "Fiscals, policia i tots els serveis estan ja al lloc recollint proves i investigant les circumstàncies de l'atac. L'Estat està funcionant. Demanem calma i no dificultar la tasca dels serveis d'emergència. El responsable d'aquest crim serà portat davant la justícia", ha afegit.
Per la seva banda, el primer ministre polonès, Donald Tusk, ha publicat a les xarxes socials que està al corrent del que passa després del "tràgic tiroteig". "La Policia està investigant els antecedents i totes les circumstàncies de l'atac", ha explicat.
Des de l'oposició, el líder del Partit Llei i Justícia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ha manifestat les seves "més sinceres condolences a les famílies i éssers estimats de les víctimes". "És una tragèdia inimaginable. El responsable d'aquest crim ha de rendir comptes i cal esclarir minuciosament les circumstàncies de l'atac", ha plantejat. "La seguretat dels ciutadans és fonamental. Aquesta tragèdia no hauria d'haver passat mai", ha reblat.