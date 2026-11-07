Almenys 5 morts i diversos ferits en un atac amb arma de foc al centre de Cracòvia

Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press
MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 5 persones han mort i diverses han resultat ferides per trets d'un individu que ha obert foc indiscriminadament des d'un cotxe al centre de la ciutat polonesa de Cracòvia.
"Cinc persones han mort i diverses més estan ferides en l'incident de la plaça del Mercat Principal. El responsable ha estat tirotejat per agents de la Policia i està sent traslladat a l'hospital ara mateix. Hi ha serveis d'emergència treballant en el lloc", ha dit la Policia en un comunicat.
Sobre les 15.00 quan un home ha arribat en un cotxe a la plaça i ha obert foc indiscriminadament. "El responsable ha estat detingut. Hi ha ferits, inclosos agents de la Policia", ha informat la Policia en un primer moment.
L'Ajuntament ha emplaçat la població a "no apropar-se a la zona en què treballen la Policia i els serveis d'emergència".
El ministre de l'Interior, Waldemar Zurek, ha denunciat l' "enorme tragèdia". "El meu cor està amb les famílies i éssers estimats de les víctimes d'aquesta tragèdia inimaginable".
Zurek ha confirmat que el responsable està ferit i està detingut. "Fiscals, policia i tots els serveis són ja en el lloc recollint proves i investigant les circumstàncies de l'atac. L'Estat està funcionant. Demanem calma i no dificultar la tasca dels serveis d'emergència. El responsable d'aquest crim serà portat davant la justícia".
El primer ministre, Donald Tusk, ha publicat en xarxes socials que està al corrent de tot el que passa després del "tràgic tiroteig". "La Policia està investigant els antecedents i totes les circumstàncies de l'atac".