Polònia afirma haver derribat drons russos que van violar el seu espai aeri en un atac a Ucraïna

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Polònia han anunciat que han neutralitzat a la matinada d'aquest dimecres els drons que han penetrat el seu espai aeri en el marc d'un nou atac de l'Exèrcit rus contra Ucraïna, en una acció que han denunciat com "una violació sense precedents".
"Les forces poloneses i aliades han monitoritzat dotzenes d'objectes per radar i, considerant aquells que podrien representar una amenaça, el Comandant Operacional de les Forces Armades poloneses ha decidit neutralitzar-los", ha explicat aquest mateix organisme en un comunicat difós a la xarxa social X, on ha confirmat que "alguns dels drons que van envair el nostre espai aeri han estat derribats".
Després d'això, les autoritats estan centrant els seus esforços a localitzar possibles llocs on aquests artefactes hagin impactat, mentre es mantenen els "procediments defensius".