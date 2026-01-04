La Policia suïssa identifica 16 víctimes mortals més en l'incendi de Cap d'Any a Crans-Montana

Europa Press/Contacto/Marco Alpozzi
MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -
La Policia suïssa ha informat aquest diumenge de la identificació de 16 víctimes mortals més en l'incendi de Cap d'Any al bar 'Le Constellation', en el municipi suís de Crans-Montana, que va costar la vida a 40 persones i va deixar 119 ferits.
Entre els nous identificats hi ha 10 ciutadans suïssos, 2 italians, una persona amb ciutadania italo-emiratià, un romanès, una persona de França i una de Turquia, dels quals la Policia de Valais no n'ha proporcionat els noms.
Aquest passat dissabte, les autoritats judicials del cantó del Valais han anunciat l'obertura d'una investigació penal per homicidi negligent contra els dos gerents del bar, així com "ferides corporals negligents i incendi per negligència", ha indicat la Fiscalia en un comunicat en el qual destaca que s'aplica el principi de presumpció d'innocència.