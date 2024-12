La policia reobre l'eix de trànsit principal de Magdeburg després de l'atropellament letal en espera de Scholz

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

La policia alemanya ha anunciat la reobertura al trànsit del principal eix vial de Magdeburg, l'avinguda Ernst-Reuter-Allee, després de l'atropellament mortal al mercat nadalenc de la ciutat perpetrat el divendres passat a la nit que de moment s'ha saldat amb dos morts i desenes de ferits, en espera de la visita del canceller, Olaf Scholz, aquest dissabte.

En plena investigació, la policia de Magdeburg ha demanat a les xarxes socials que els usuaris continuïn enviant vídeos dels fets al mercat nadalenc de la ciutat als respectius portals oficials de les autoritats.

Les forces de seguretat multiplicaran aquest diumenge els efectius als mercats nadalencs tradicionals tant a la capital, Berlín, com a ciutats com Halle o Leipzig.

El conductor del vehicle, que ja ha estat detingut per la policia, és un metge de l'Aràbia Saudita de 50 anys que treballa a la ciutat de Bernburg, prop de Magdeburg, i que hauria arribat a Alemanya el 2006. El sospitós podria ser un "llop solitari", segons el primer ministre de l'estat.

Les autoritats regionals han reconegut que el succés podria ser un "atemptat", tot i que les fonts consultades per DPA apunten que el detingut no constava a la llista d'islamistes més buscats per les autoritats germanes.

En l'últim recomtpe, el govern local ha detallat a les xarxes socials que almenys quinze persones es troben en estat greu, 37 en condició moderada i 16 persones més presenten ferides lleus. Els ferits crítics han estat traslladats a hospitals pròxims.