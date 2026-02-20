La policia escorcolla la Royal Lodge, antiga residència de l'expríncep Andreu

MADRID 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Les forces de seguretat de la Vall del Tàmesi han engegat aquest divendres al matí un altre escorcoll a la Royal Lodge, antiga residència de l'expríncep Andreu Mountbatten-Windsor i pertanyent a la Casa Reial britànica, l'endemà que fos detingut i posat en llibertat arran de les investigacions pels seus lligams amb el difunt empresari i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein.
Aquest escorcoll té lloc hores després que Andreu d'Anglaterra abandonés la comissaria d'Aylsham després d'onze hores d'arrest, en un cas que ha aixecat polseguera al Regne Unit i que no té precedents, segons informacions recollides per la cadena de televisió britànica BBC.
Al llarg de dijous, la Policia del Regne Unit ja va escorcollar aquesta mansió, situada a Berkshire, a més de Sandringham, una casa de camp també pertanyent a la família reial a Norfolk.
Les investigacions giren al voltant d'una suposada "conducta indeguda en exercici de càrrec públic" per presumptament haver entregat a Epstein informació sensible del Govern britànic quan treballava com a enviat especial de comerç. Les perquisicions també inclouen la seva suposada implicació en un cas de tràfic de persones.