La policia nord-irlandesa impedeix per segon dia la marxa orangista

MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
La policia d'Irlanda del Nord ha mantingut aquest dilluns el cordó instal·lat davant els membres de l'Ordre d'Orange que pretenien desfilar pel carrer Garvaghy de Portadown, de majoria catòlica, una marxa impedida diumenge per un grup de nacionalistes irlandesos entre els quals hi havia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, del partit Sinn Féin.
Una vintena de membres de la Lògia del Districte de Portadown de l'Ordre d'Orange --una organització unionista britànica radical-- han intentat marxar aquest dilluns a primera hora del matí i novament a la tarda, tot i que els agents els han impedit avançar.
La Gran Lògia d'Orange ha criticat que s'hagi impedit la marxa i ha qüestionat les "accions il·legals" de càrrecs electes, en referència a O'Neill, i les "repercussions" que haurien de tenir.
"Malauradament, el nacionalisme i el republicanisme amb càrrecs polítics decideix que la llei només es compleix i s'aplica quan els convé", ha retret. Consideren que "no hi ha cap il·legalitat" i per això demanen que "els qui incompleixen la llei retin comptes de les seves accions".
O'Neill ha comparegut aquest dilluns al Parlament de Stormont i ha dit que se sent "orgullosa" dels veïns després de "generacions de dominació sectària". "Necessitaven el nostre suport (...). Els dies de supremacia i dominació unionista s'han acabat", ha declarat.
La primera ministra governa conforme als acords per a la instauració de l'autonomia nord-irlandesa en coalició amb el Partit Unionista Democràtic, i la seva número dos, Emma Little-Pengelly, l'ha criticat per "convocar la gent als carrers" quan la situació "demanava calma".
"Ha incomplert la llei i ha animat altres persones a fer-ho també. Ha decidit seguir la llei de la multitud i no la llei de la terra", ha retret.