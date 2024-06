Un policia mata un nen de tretze anys que portava una pistola d'aire comprimit a l'estat de Nova York

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

La policia ha informat de la mort d'un nen de tretze anys per trets d'un agent a Utica, al nord de l'estat de Nova York, i assegura que portava una pistola d'aire comprimit.

La víctima és Nyah Mway, d'origen birmà, tirotejat al voltant de les 22.20 hores de divendres. El nen i un altre menor van ser aturats per agents quan caminaven pel carrer, segons la versió policial.

Un vídeo difós a les xarxes socials mostra el nen corrent per un carrer fosc mentre el perseguien tres policies. Un d'ells aconsegueix abatre el nen i els altres s'hi sumen després mentre diversos vianants increpen els agents.

"Compte, compte. S'està gravant", crida una de les dones presents. "Déu meu! L'acaba de disparar!", crida un altre dels presents. La policia ha explicat que l'adolescent va ser abatut i es va produir un tret "durant una baralla a terra". El nen va morir a l'Hospital Wynn d'Utica per la gravetat de la ferida que tenia al pit.

Ja dissabte la roda de premsa convocada per les autoritats per explicar els fets es va convertir en un acte de protesta contra la violència policial amb l'assistència de 50 membres de la família del nen mort. "Els nostres pares no van fugir de la guerra perquè la policia matés els seus fills", es podia llegir en un dels cartells.

El cap de la policia d'Utica, Mark Williams, va explicar en la roda de premsa que volen ser transparents i va relatar com el nen va treure una pistola imitació a una Glock que després va resultar ser d'aire comprimit durant la persecució.

"Hi ha moltes emocions en aquesta sala, però quan ens demanen transparència i ens criden és molt difícil", ha explicat Williams, segons recull la premsa local. També hi havia present en la roda de premsa l'alcalde d'Utica, Michael Galime, i ha explicat que es tractava d'un registre rutinari que "va derivar en tragèdia en qüestió de segons". A més, ha promès que es publicarà l'enregistrament de les càmeres personals que portaven els agents.

Tots tres agents estan suspesos d'ocupació, no de sou, i els seus noms es publicaran "aviat", ha assegurat el responsable policial, que ha avançat que hi ha una investigació interna en marxa. La policia ha advertit, a més, de què el vídeo difós a les xarxes "no reflecteix l'incident al complet".