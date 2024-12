La policia georgiana fa mig centenar d'arrests en una nova nit de protestes

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

Fins a 50 persones han estat detingudes a la capital de Geòrgia, Tbilisi, durant una nova nit de protestes contra el govern d'Irakli Kobakhidze, assenyalat per l'oposició interna i per part de la comunitat internacional arran de les qüestionades eleccions parlamentàries d'octubre.

El Ministeri de l'Interior ha confirmat, en concret, 48 arrests, hores després de donar compte de la detenció de diverses persones acusades de "liderar i participar" en els actes violents, segons la televisió estatal.

Les autoritats estimen que la xifra total de detinguts ascendeix ja a prop de 300 des de l'inici fa més d'una setmana d'aquesta última onada de protestes, que s'han concentrat principalment a l'avinguda Rustaveli i als voltants del Parlament de Geòrgia.

Les manifestacions continuen al país a mesura que el primer ministre s'enfronta a l'oposició i la presidenta del país, Salome Zourabichvili, que insisteixen que les institucions han estat "segrestades" des dels comicis del 26 d'octubre i reivindiquen que se celebri un nou procés electoral que doni sortida a la crisi interna.

No obstant això, el Parlament ja ha aprovat la convocatòria de les eleccions presidencials, que tindran lloc el 14 de desembre i posaran fi al mandat de Zourabichvili com a cap d'Estat, malgrat que la presidenta ha recalcat que no abandonarà el càrrec fins que es repeteixin les eleccions, que es van saldar amb la victòria del partit governamental Somni Georgià per un estret marge i entre denúncies de frau.