La Policia francesa deté a diversos sospitosos del robatori en el Museu del Louvre

La Policia francesa ha detingut a diversos presumptes responsables del robatori ocorregut el cap de setmana passat en el parisenc Museu del Louvre, segons ha confirmat aquest diumenge la Fiscalia de París.
Si bé fonts properes a la investigació han confirmat dues detencions, la Fiscalia només ha donat detalls d'una d'elles, ocorregut el dissabte a la nit l'aeroport internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.
Les fonts de BFM TV i 'Le Figaro' han precisat que la detenció va ocórrer quan el sospitós es disposava a abordar un avió amb destinació a Algèria, extrem no confirmat per la Fiscalia.
Un altre delinqüent, també segons fonts de la investigació sota l'anonimat, va ser arrestat per la Policia Judicial de París en Seine-Saint-Denis, però la Fiscalia tampoc ha volgut confirmar aquest aspecte.
Ara com ara, la Policia segueix sense trobar el botí amb el qual es van fer els lladres: joies de Napoleó i l'Emperadriu Josefina, valorades en 88 milions d'euros, que van robar diumenge passat després d'entrar, a plena llum del dia i mitjançant un montacargas, per una de les finestres de la galeria d'Apol·lo, un dels espais més insignes del museu.