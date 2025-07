La Policia de França escorcolla la seu del partit de Le Pen per sospites de finançament irregular

Bardella denuncia que aquest "assetjament" de les autoritats suposa "un greu atemptant contra el pluralisme"

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia de França ha escorcollat aquest dimecres la seu de Reagrupament Nacional per sospites de finançament irregular, després que la líder de la formació, Marine Le Pen, fos condemnada i inhabilitada a finals de març per malversació de fons de la Unió Europea en un cas de contractació de falsos assistents.

En aquest cas, una vintena de policies han irromput a la seu del partit ultradretà per una causa oberta des de fa un any sobre un suposat finançament irregular de les campanyes per a les eleccions presidencials i legislatives del 2022, a més de les europees del 2024.

El president de Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, ha criticat a través d'X que aquest operatiu "espectacular i sense precedents" és "una nova operació d'assetjament i "constitueix un greu atemptat contra el pluralisme i el canvi democràtic".

Bardella ha explicat que han confiscat tots els correus electrònics, documents i registres comptables. "Tots els expedients relatius a les últimes campanyes regionals, presidencials, legislatives i europees, és a dir, tota l'activitat electoral del partit", ha dit.

El líder ultradretà ha assegurat que no saben quines són les "acusacions precises" que justifiquen aquest operatiu i ha assegurat "que cap partit de l'oposició ha patit mai atacs tan implacables durant la Cinquena República".

La Fiscalia de París ha informat per la seva banda que els escorcolls també s'han fet a les oficines de les empreses assenyalades, a més del domicili de les persones al capdavant d'aquestes companyies, tal com ha recollit la cadena francesa de televisió BFMTV.