La Policia de França abat a un home armat que tractava de calar foc a una sinagoga a Ruan

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Les forces de seguretat de França han abatut la matinada d'aquest divendres a un home armat que amenaçava amb calar-li foc a una sinagoga de la ciutat de Ruan, situada a la regió de Normandia.

El ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, ha assenyalat que un agent de la Policia va fer ús de la seva arma per "neutralitzar a un individu armat que clarament volia calar foc a la sinagoga de la ciutat" i ha felicitat als agents per "la seva capacitat de resposta i la seva valentia", tal com ha indicat en un missatge difós en el seu compte de la xarxa social X.

L'incident ha tingut lloc sobre les 6.45 (hora local), quan les forces de seguretat s'han desplaçat fins a la zona a causa de la presència de fum. Allí es van topar amb un home que portava un ganivet i una barra de ferro i que, segons han informat fonts properes a l'assumpte al diari 'Le Figaro', es va abalançar sobre els agents.

L'alcalde de la ciutat, Nicolas Mayer-Rossignol, ha indicat que "no s'ha hagut de lamentar més víctimes" i ha afirmat que el "conat d'incendi a la sinagoga està sent controlat pel Cos de Bombers". Així, ha traslladat el seu suport a la comunitat jueva de Ruan.