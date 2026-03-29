La Policia d'Israel impedeix que el cap de l'Església Catòlica de Jerusalem sigui a la missa de Rams

La Policia diu que és per seguretat i que en va informar Pizzaballa dissabte
El Patriarcat Llatí: no passava "fa segles" i s'insulta "milers de milions de cristians"
MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -
La diòcesi de Jerusalem ha criticat aquest diumenge que la Policia israeliana ha impedit l'entrada del cap de l'església Catòlica a la ciutat santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional celebració de la missa de Diumenge de Rams a l'església del Sant Sepulcre, en una acció de què "no hi ha precedents des de fa segles".
En un comunicat aquest diumenge, el Patriarcat Llatí de Jerusalem assegura que la Policia ha interceptat la comitiva privada encapçalada per Pizzaballa quan anava a un dels llocs de culte més importants del món, i símbol de la concòrdia religiosa de la ciutat, i els ha obligat a fer mitja volta.
Amb Pizzaballa també ha estat rebutjat el custodi de Terra Santa, el reverend Francesco Ielpo, guardià de l'església del Sant Sepulcre. La Policia israeliana encara no s'ha pronunciat sobre un incident que ha deslligat una crítica per part del Patriarcat Llatí, que hi veu "un greu precedent que ignora la sensibilitat de milers de milions de persones de tot el món, les mirades de les quals estan centrades en Jerusalem" durant la Setmana Santa.
Els caps de les esglésies de Jerusalem recorden que, des del començament de la guerra de Gaza el 2023, i ara durant la guerra d'Iran, sempre han actuat "amb plena responsabilitat" a l'hora d'acceptar totes les restriccions que han estat imposades.
"Impedir l'entrada del cardenal i del custodi, que ostenten la màxima responsabilitat eclesiàstica per a l'Església Catòlica i els Sants Llocs, constitueix una mesura manifestament no raonable i desproporcionada", segons el Patriarcat Llatí.
La institució lamenta una decisió "precipitada i fonamentalment errònia, viciada per consideracions inapropiades, que representa una desviació extrema dels principis bàsics de raonabilitat, llibertat de culte i respecte a l'statu quo".
Per tot això, el Patriarcat Llatí de Jerusalem i la Custòdia de Terra Santa "expressen el seu profund pesar als fidels cristians a Terra Santa i a tot el món per la impossibilitat de pregar en un dels dies més sagrats del calendari cristià".
LA POLICIA ESGRIMEIX MOTIUS DE SEGURETAT
En resposta, la Policia israeliana ha esgrimit que la decisió va ser presa per motius de seguretat, seguint les instruccions de l'Exèrcit en el marc de la guerra contra Iran, i ha afegit que va informar dissabte al Patriarcat Llatí que la visita no podria fer-se per aquesta raó.
"D'acord amb les directrius del Comandament del Front Intern, tots els llocs sagrats de la Ciutat Vella de Jerusalem han estat tancats a l'accés dels fidels, en particular aquells que no compten amb un espai protegit", ha dit la Policia en un comunicat.
"La sol·licitud del Patriarcat va ser revisada anit i es va aclarir que no pot ser aprovada per les mateixes raons detallades anteriorment", ha afegit.
La Policia interpreta que "la Ciutat Vella i els llocs sagrats constitueixen una zona complexa que impedeix l'accés de vehicles d'emergència i rescat de gran magnitud, la qual cosa representa un desafiament significatiu per a les forces de seguretat i constitueix un perill real per a la vida humana en cas d'un incident amb múltiples víctimes".
També subratlla que les forces de seguretat israelianes "continuaran permetent la llibertat de culte, subjecta a les restriccions vigents, amb l'objectiu suprem de protegir la vida humana".
ITÀLIA PROTESTA DAVANT DEL GOVERN ISRAELIÀ
La reacció italiana ha anat encapçalada per la primera ministra del país, Giorgia Meloni, que ha traslladat la seva crítica: "Impedir l'entrada del Patriarca de Jerusalem i del Custodi de Terra Santa, especialment en una solemnitat tan central per a la fe com Diumenge de Rams, constitueix una ofensa no només per als creients, sinó per a tota comunitat que reconeix la llibertat religiosa".
Poc després de saber l'incident, el Govern italià ha començat una maniobra diplomàtica que ha comprès, per començar, la presentació d'una protesta formal davant del Govern d'Israel, segons el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani.
"Voldria expressar la meva més profunda solidaritat amb el Patriarca de Jerusalem, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, cap de l'Església Catòlica a Terra Santa, i amb el Custodi de Terra Santa, Pare Francesco Ielpo", ha comunicat Tajani en xarxes socials, i ho ha considerat "inacceptable".
"Per primera vegada, la Policia israeliana ha impedit als líders de l'Església Catòlica celebrar la missa de Diumenge de Rams en un dels llocs més sagrats per a milions de creients a tot el món", ha retret Tajani, que ha donat instruccions al seu ambaixador a Israel "perquè transmetés la protesta del Govern a les autoritats de Tel Aviv i confirmés la posició d'Itàlia de protegir, en tot moment i sota qualsevol circumstància, la llibertat de religió".
Tajani ha anunciat poc després que convocarà l'ambaixador israelià a Roma, Jonathan Peled, per demanar aclariments immediats, mentre altres destacats membres del Govern italià, com el ministre de Defensa, Guido Crosetti, s'han sumat a la repulsa.
La primera reacció internacional fora d'Itàlia ha arribat de la mà del president de França, Emmanuel Macron, que s'ha sumat a la condemna de Roma: "Ofereixo el meu ple suport al Patriarca Llatí de Jerusalem i als cristians de Terra Santa, als qui se'ls impedeix celebrar la Missa de Diumenge de Rams en el Sant Sepulcre", ha dit en xarxes socials.
Macron critica "aquesta decisió de la Policia israeliana, que se suma al preocupant augment de les violacions a l'estatus dels Llocs Santo a Jerusalem" i exigeix garanties a "la llibertat de culte a Jerusalem per a totes les religions".
Jordània, garant de l'Esplanada de les Mesquites, també ha rebutjat l'ocorregut "en els termes més enèrgics" com "una flagrant violació del dret internacional, del dret internacional humanitari i de l'statu quo jurídic i històric vigent, així com una violació de la llibertat d'accés irestricte als llocs de culte".