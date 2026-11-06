La policia de Dinamarca investiga unes "amenaces al trànsit aeri" a l'Aeroport de Copenhaguen

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La policia de Dinamarca ha anunciat aquest divendres que investiga unes "amenaces al trànsit aeri" a l'Aeroport de Copenhaguen, si bé ha afirmat que ara per ara considera que "no hi ha cap risc per als passatgers", enmig de l'onada d'amenaces de bomba contra vols al continent.
"Tornem a ser avui a l'Aeroport de Copenhaguen arran d'unes amenaces contra el trànsit aeri. La nostra avaluació immediata és que no existeix, ni ha existit, cap perill per als passatgers ni per a altres persones que es trobin a l'aeroport", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha destacat en un comunicat que els agents "investiguen l'incident" i ha afegit que "mantenen una presència visible a les instal·lacions", sense que ara com ara hi hagi detalls sobre l'abast de les amenaces.
La situació es produeix després que més d'una desena de vols entre diferents aeroports europeus rebessin dijous falses amenaces de bomba, inclosos tres que es van enlairar des de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenien la capital d'Espanya com a destinació, la qual cosa va provocar que tres es desviessin.
A tot això s'hi suma que set vols europeus més van registrar falses amenaces de bomba al llarg del dimarts, la qual cosa va obligar les autoritats d'Espanya, Polònia, Itàlia i Bulgària a activar els dispositius de seguretat, sense que a hores d'ara hi hagi reivindicació de l'autoria d'aquestes accions.